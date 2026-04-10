РФ всю ночь жестко била по "Украинской Венеции": раскрыты шокирующие масштабы разрушений

В ночь на 10 апреля российская армия совершила масштабную атаку на Одессу и Одесскую область, используя большое количество ударных дронов. В результате пострадали несколько населенных пунктов, среди которых Вилково, которое также называют "Украинской Венецией". По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, атака продолжалась несколько часов и нанесла серьезные повреждения.

Фото: из открытых источников

"Одесщина вновь стала мишенью для массированного нападения вражеских БПЛА. Эти удары повлекли за собой повреждение энергетической и портовой инфраструктуры. В результате возникли перебои с электроснабжением, а также были повреждены резервуары и другое оборудование в порту", — сообщил Кипер.

К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие после атаки пожары были локализованы, и все экстренные службы работают на месте происшествия. Фиксация и ликвидация последствий продолжается.

Сергей Лысак, глава Одесской МВА, отметил, что атака продолжалась почти всю ночь, но благодаря слаженной работе Сил обороны удалось оградить жилые районы от серьезных разрушений. Однако инфраструктура получила значительные повреждения.

Измаильская районная администрация также сообщила о последствиях воздушного нападения на этот район. Больше всего пострадала Вилковская община, где была атакована энергетическая инфраструктура. На этот момент община осталась без электроснабжения, но энергетики уже работают над ее восстановлением. Вся критическая инфраструктура сейчас работает от генераторов.

По информации ГСЧС, атакой был нанесен большой пожар на объекте критической инфраструктуры. Для ликвидации последствий было привлечено 20 единиц техники и более 80 спасателей. Усилия по ликвидации продолжаются.

Портал "Комментарии" уже писал, что для Украины очень важно понять, какую реакцию она может ожидать от международных партнеров в случае повторения российской агрессии. Об этом во время общения с журналистами заявил президент Владимир Зеленский, комментируя работу по созданию гарантий безопасности для Украины. Он отметил важность обеспечения четких и безошибочных условий в предложенном проекте гарантий.