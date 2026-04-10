logo

BTC/USD

71494

ETH/USD

2179.34

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией РФ всю ночь жестко била по "Украинской Венеции": раскрыты шокирующие масштабы разрушений
НОВОСТИ

РФ всю ночь жестко била по "Украинской Венеции": раскрыты шокирующие масштабы разрушений

Масштабный пожар вспыхнул в результате попадания в объект инфраструктуры

10 апреля 2026, 09:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 10 апреля российская армия совершила масштабную атаку на Одессу и Одесскую область, используя большое количество ударных дронов. В результате пострадали несколько населенных пунктов, среди которых Вилково, которое также называют "Украинской Венецией". По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, атака продолжалась несколько часов и нанесла серьезные повреждения.

Фото: из открытых источников

"Одесщина вновь стала мишенью для массированного нападения вражеских БПЛА. Эти удары повлекли за собой повреждение энергетической и портовой инфраструктуры. В результате возникли перебои с электроснабжением, а также были повреждены резервуары и другое оборудование в порту", — сообщил Кипер.

К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие после атаки пожары были локализованы, и все экстренные службы работают на месте происшествия. Фиксация и ликвидация последствий продолжается.

Сергей Лысак, глава Одесской МВА, отметил, что атака продолжалась почти всю ночь, но благодаря слаженной работе Сил обороны удалось оградить жилые районы от серьезных разрушений. Однако инфраструктура получила значительные повреждения.

Измаильская районная администрация также сообщила о последствиях воздушного нападения на этот район. Больше всего пострадала Вилковская община, где была атакована энергетическая инфраструктура. На этот момент община осталась без электроснабжения, но энергетики уже работают над ее восстановлением. Вся критическая инфраструктура сейчас работает от генераторов.

По информации ГСЧС, атакой был нанесен большой пожар на объекте критической инфраструктуры. Для ликвидации последствий было привлечено 20 единиц техники и более 80 спасателей. Усилия по ликвидации продолжаются.

Портал "Комментарии" уже писал, что для Украины очень важно понять, какую реакцию она может ожидать от международных партнеров в случае повторения российской агрессии. Об этом во время общения с журналистами заявил президент Владимир Зеленский, комментируя работу по созданию гарантий безопасности для Украины. Он отметил важность обеспечения четких и безошибочных условий в предложенном проекте гарантий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/odeskaODA/15325
Теги:

Новости

Все новости