Зеленський жорстко звернувся до Заходу через жорстку агресію Путіна: озвучено новий ультиматум

Для України надзвичайно важливо зрозуміти, яку реакцію вона може очікувати від міжнародних партнерів у разі повторення російської агресії. Про це під час спілкування з журналістами заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи роботу над створенням гарантій безпеки для України. Він наголосив на важливості забезпечення чітких та безпомилкових умов у запропонованому проекті гарантій.

Фото: з відкритих джерел

"Ми узгодили, що наша сторона представить своє бачення, а партнери повинні дати свою відповідь на цей драфт", — зазначив Зеленський.

При цьому він підкреслив, що ключовими елементами цієї угоди мають бути відсутність слабких ланок у механізмах безпеки, а також чітке і надійне фінансування української армії, що є критично важливим для національної оборони.

Окрім цього, президент України звернув увагу на необхідність розвитку та комплектації української системи ППО. Україна вже вимагає включення в список переданої зброї сучасних зенітно-ракетних систем ППО, які продемонстрували свою ефективність під час конфліктів на Близькому Сході. Раніше ці системи не були передані Києву, але зараз стають актуальними в умовах нових викликів.

"Коли ми говоримо про сильні гарантії безпеки, це означає, що нам потрібні відповідні системи ППО в достатній кількості", — підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що, хоча він не вірить у те, що Росія відмовиться від намірів повернутися, вірить у зменшення ризиків для України, якщо на її території будуть розташовані американські військові бази або спільні бази США та Європи.

