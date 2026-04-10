Зеленский жестко обратился к Западу из-за жесткой агрессии Путина: озвучен новый ультиматум

Для Украины очень важно понять, какую реакцию она может ожидать от международных партнеров в случае повторения российской агрессии. Об этом во время общения с журналистами заявил президент Владимир Зеленский, комментируя работу по созданию гарантий безопасности для Украины. Он отметил важность обеспечения четких и безошибочных условий в предложенном проекте гарантий.

"Мы согласовали, что наша сторона представит свое видение, а партнеры должны дать свой ответ на этот драфт", — отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что ключевыми элементами этого соглашения должно быть отсутствие слабых звеньев в механизмах безопасности, а также четкое и надежное финансирование украинской армии, что критически важно для национальной обороны.

Кроме того, президент Украины обратил внимание на необходимость развития и комплектации украинской системы ПВО. Украина уже требует включения в список переданного оружия современных зенитно-ракетных систем ПВО, продемонстрировавших свою эффективность во время конфликтов на Ближнем Востоке. Ранее эти системы не переданы Киеву, но сейчас становятся актуальными в условиях новых вызовов.

"Когда мы говорим о сильных гарантиях безопасности, это значит, что нам нужны соответствующие системы ПВО в достаточном количестве", — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что хотя он не верит в то, что Россия откажется от намерений вернуться, верит в уменьшение рисков для Украины, если на ее территории будут расположены американские военные базы или общие базы США и Европы.

