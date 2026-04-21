Герасимов заявив про повну окупацію РФ Луганської області, але є нюанс

Начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов заявив про нібито повне захоплення Луганської області російськими військами. Подібні повідомлення Москва робить уже не вперше, і раніше вони не відповідали реальній ситуації на фронті.

Валерій Герасимов. Фото з відкритих джерел

Валерій Герасимов під час виступу на командному пункті російських військ розповів нібито про повну окупацію Луганщини.

"Усього з початку цього року під наш контроль перейшло 80 населених пунктів та понад 1 700 кв. км. території. Повністю завершено визволення "Луганської Народної Республіки"", — заявив Герасимов.

Однак, нинішня заява Герасимова стала щонайменше четвертою з початку повномасштабної війни, коли російське керівництво оголошує про повний контроль над Луганщиною.

Ще в липні 2022 року Міноборони РФ заявляло про "звільнення" всієї області. У червні 2025 року Герасимов уже доповідав про нібито повне захоплення Луганщини. А в жовтні того ж року Володимир Путін стверджував, що російські сили контролюють "майже 100%" території Луганської області.

Українські військові раніше спростовували ці заяви. За даними Третього армійського корпусу ЗСУ, на Луганщині й надалі залишаються території під контролем Сил оборони України.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що російські повідомлення про повну окупацію не відповідають реальності, а лінія фронту в області за останній час суттєво не змінилася. За оцінками експертів, Україна продовжує контролювати на Луганщині ділянку площею близько 80 квадратних кілометрів.

