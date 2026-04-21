Герасимов заявил о полной оккупации РФ Луганской области, но есть нюанс

Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы полном захвате Луганской области российскими войсками. Подобные сообщения Москва делает уже не в первый раз, и раньше они не соответствовали реальной ситуации на фронте.

Валерий Герасимов. Фото из открытых источников

Валерий Герасимов, выступая на командном пункте российских войск, рассказал якобы о полной оккупации Луганщины.

"Всего с начала этого года под наш контроль перешли 80 населенных пунктов и более 1 700 кв. км территории. Полностью завершено освобождение "Луганской Народной Республики"", — заявил Герасимов.

Однако нынешнее заявление Герасимова стало, по меньшей мере, четвертым с начала полномасштабной войны, когда российское руководство объявляет о полном контроле над Луганщиной.

Еще в июле 2022 года Минобороны РФ заявляло об "освобождении" всей области. В июне 2025 года Герасимов уже докладывал о якобы полном захвате Луганщины. А в октябре того же года Владимир Путин утверждал, что российские силы контролируют "около 100%" территории Луганской области.

Украинские военные ранее опровергали эти заявления. По данным Третьего армейского корпуса ВСУ, в Луганской области по-прежнему остаются территории под контролем Сил обороны Украины.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что российские сообщения о полной оккупации не соответствуют реальности, а линия фронта в области за последнее время существенно не изменилась. По оценкам экспертов, Украина продолжает контролировать в Луганской области участок площадью около 80 квадратных километров.

