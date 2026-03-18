Генштаб РФ «малює перемоги»: у США викрив масштабні перебільшення Герасимова

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов систематично перебільшує успіхи російської армії в Україні, намагаючись створити ілюзію обвалення фронту. Такого висновку дійшли аналітики Інститут вивчення війни у новому звіті.

Валерій Герасимов. Фото: з відкритих джерел

За даними ISW, Герасимов заявив про захоплення 12 населених пунктів у першій половині березня 2026 року. Однак підтвердження є лише за двома з них. У ряді випадків російські війська навіть не контролюють заявлені території – йдеться лише про часткову присутність чи відсутність такого зовсім.

Аналогічна ситуація спостерігається і в інших напрямах. Наприклад, твердження про просування більш ніж на 12 км на захід від Сіверська не відповідають реальності: фактичне просування оцінюється в кілька кілометрів без стійкого контролю території. Заяви про контроль над низкою міст, включаючи Лиман та Костянтинівку, також не знаходять підтвердження.

Більше того, українські військові спростовують присутність російських сил у Лимані, а незалежні спостереження не фіксують їхньої активності там з кінця лютого. У Костянтинівці, за оцінками аналітиків, російські сили контролюють менше ніж 10% території, незважаючи на заяви про "понад 60%".

В ISW вважають, що подібні заяви є частиною інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на тиск на Захід та Україну з метою добитися територіальних поступок.

При цьому реальна ситуація на фронті залишається стабільною. Більше того, у лютому 2026 року українські сили звільнили більше територій, ніж вдалося захопити російську армію. Також відзначаються успіхи ЗСУ у Запорізькій області, де було звільнено понад 400 квадратних кілометрів.

Аналітики наголошують: гучні заяви Москви не відображають реальної картини бойових дій і покликані швидше вплинути на сприйняття війни, аніж описати її хід.

