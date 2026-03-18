Генштаб РФ «рисует победы»: в США разоблачил масштабные преувеличения Герасимова

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов систематически преувеличивает успехи российской армии в Украине, пытаясь создать иллюзию обрушения фронта. К такому выводу пришли аналитики Институт изучения войны в новом отчете.

По данным ISW, Герасимов заявил о захвате 12 населенных пунктов в первой половине марта 2026 года. Однако подтверждения есть лишь по двум из них. В ряде случаев российские войска даже не контролируют заявленные территории – речь идет лишь о частичном присутствии или отсутствии такового вовсе.

Аналогичная ситуация наблюдается и по другим направлениям. Например, утверждения о продвижении более чем на 12 км к западу от Северска не соответствуют реальности: фактическое продвижение оценивается в несколько километров, без устойчивого контроля территории. Заявления о контроле над рядом городов, включая Лиман и Константиновку, также не находят подтверждения.

Более того, украинские военные опровергают присутствие российских сил в Лимане, а независимые наблюдения не фиксируют их активности там с конца февраля. В Константиновке, по оценкам аналитиков, российские силы контролируют менее 10% территории, несмотря на заявления о "более чем 60%".

В ISW считают, что подобные заявления являются частью информационной кампании Кремля, направленной на давление на Запад и Украину с целью добиться территориальных уступок.

При этом реальная ситуация на фронте остается стабильной. Более того, в феврале 2026 года украинские силы освободили больше территорий, чем удалось захватить российской армии. Также отмечаются успехи ВСУ в Запорожской области, где было освобождено более 400 квадратных километров.

Аналитики подчеркивают: громкие заявления Москвы не отражают реальной картины боевых действий и призваны скорее повлиять на восприятие войны, чем описать ее ход.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ сорвали наступление россиян на ключевых направлениях: куда Кремль срочно опрокидывает войска.



