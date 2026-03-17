logo

BTC/USD

74026

ETH/USD

2307.83

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией ВСУ сорвали наступление россиян на ключевых направлениях: куда Кремль срочно опрокидывает войска
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ сорвали наступление россиян на ключевых направлениях: куда Кремль срочно опрокидывает войска

Украинские контратаки заставляют россиян бросать резервы и отступать – ISW фиксирует перелом на ключевых направлениях

17 марта 2026, 08:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Силы обороны Украины за короткий период уволили более 400 кв. км территорий, продвигаясь на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, с конца января до примерно 10 марта украинские войска провели две отдельные операции, в результате которых добились значительных тактических успехов. Продвижение ВСУ уже перерезало ключевые логистические маршруты российских войск и вынудило командование РФ срочно вводить резервы.

Военный аналитик Константин Машовец сообщил, что только за последнюю неделю украинские подразделения зашли в Январский, продвинулись в окрестности Воскресенской, двигались в направлении Новоивановки и закрепились в части Новониколаевки, а также установили контроль над Рыбным.

Украинские силы также приблизились примерно на два километра к трассе Гуляйполе – Большая Новоселка, что существенно усложнило поставки российских войск. Параллельно продолжаются контратаки северо-западнее Гуляйполя, где зафиксированы новые продвижения.

Несмотря на то, что эти действия пока не создали критическую угрозу тылу врага, они резко замедлили темпы российского наступления – до менее 1,5 км в неделю. В ответ РФ вынуждена опрокидывать подкрепления, в том числе морскую пехоту и подразделения, длительно находившиеся в резерве.

Аналитики отмечают, что дальнейшее давление ВСУ ставит российское командование перед сложным выбором – удерживать позиции или продолжать наступление. Это может сорвать планы масштабной наступательной кампании РФ в 2026 г. и изменить ситуацию на фронте в пользу Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины сорвали масштабное наступление России, которое Кремль планировал развернуть в конце прошлого года и продолжить весной 2026-го. По его словам, украинские военные опередили планы противника благодаря собственным контрнаступательным действиям. Об этом глава государства сообщил в интервью CNN и в своих социальных сетях.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-16-2026/
Теги:

Новости

Все новости