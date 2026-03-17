ВСУ сорвали наступление россиян на ключевых направлениях: куда Кремль срочно опрокидывает войска

Силы обороны Украины за короткий период уволили более 400 кв. км территорий, продвигаясь на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, с конца января до примерно 10 марта украинские войска провели две отдельные операции, в результате которых добились значительных тактических успехов. Продвижение ВСУ уже перерезало ключевые логистические маршруты российских войск и вынудило командование РФ срочно вводить резервы.

Военный аналитик Константин Машовец сообщил, что только за последнюю неделю украинские подразделения зашли в Январский, продвинулись в окрестности Воскресенской, двигались в направлении Новоивановки и закрепились в части Новониколаевки, а также установили контроль над Рыбным.

Украинские силы также приблизились примерно на два километра к трассе Гуляйполе – Большая Новоселка, что существенно усложнило поставки российских войск. Параллельно продолжаются контратаки северо-западнее Гуляйполя, где зафиксированы новые продвижения.

Несмотря на то, что эти действия пока не создали критическую угрозу тылу врага, они резко замедлили темпы российского наступления – до менее 1,5 км в неделю. В ответ РФ вынуждена опрокидывать подкрепления, в том числе морскую пехоту и подразделения, длительно находившиеся в резерве.

Аналитики отмечают, что дальнейшее давление ВСУ ставит российское командование перед сложным выбором – удерживать позиции или продолжать наступление. Это может сорвать планы масштабной наступательной кампании РФ в 2026 г. и изменить ситуацию на фронте в пользу Украины.

президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины сорвали масштабное наступление России, которое Кремль планировал развернуть в конце прошлого года и продолжить весной 2026-го. По его словам, украинские военные опередили планы противника благодаря собственным контрнаступательным действиям. Об этом глава государства сообщил в интервью CNN и в своих социальных сетях.




