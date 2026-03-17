logo_ukra

BTC/USD

74026

ETH/USD

2307.83

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна з Росією ЗСУ зірвали наступ росіян на ключових напрямках: куди Кремль терміново перекидає війська
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ зірвали наступ росіян на ключових напрямках: куди Кремль терміново перекидає війська

Українські контратаки змушують росіян кидати резерви й відступати — ISW фіксує перелом на ключових напрямках

17 березня 2026, 08:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сили оборони України за короткий період звільнили понад 400 кв. км територій, просуваючись на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

ЗСУ зірвали наступ росіян на ключових напрямках: куди Кремль терміново перекидає війська

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, від кінця січня до приблизно 10 березня українські війська провели дві окремі операції, у результаті яких досягли значних тактичних успіхів. Просування ЗСУ вже перерізало ключові логістичні маршрути російських військ і змусило командування РФ терміново вводити резерви.

Військовий аналітик Костянтин Машовець повідомив, що лише за останній тиждень українські підрозділи зайшли до Січневого, просунулися до околиць Воскресенської, рухалися в напрямку Новоіванівки та закріпилися у частині Новомиколаївки, а також встановили контроль над Рибним.

Українські сили також наблизилися приблизно на два кілометри до траси Гуляйполе – Велика Новосілка, що суттєво ускладнило постачання російських військ. Паралельно тривають контратаки на північний захід від Гуляйполя, де зафіксовано нові просування.

Попри те, що ці дії поки не створили критичної загрози тилу ворога, вони різко уповільнили темпи російського наступу – до менш ніж 1,5 км на тиждень. У відповідь РФ змушена перекидати підкріплення, зокрема морську піхоту та підрозділи, які тривалий час перебували в резерві.

Аналітики зазначають: подальший тиск ЗСУ ставить російське командування перед складним вибором – утримувати позиції чи продовжувати наступ. Це може зірвати плани масштабної наступальної кампанії РФ у 2026 році та змінити ситуацію на фронті на користь України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України зірвали масштабний наступ Росії, який Кремль планував розгорнути наприкінці минулого року та продовжити навесні 2026-го. За його словами, українські військові випередили плани противника завдяки власним контрнаступальним діям. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю CNN та у своїх соціальних мережах.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-16-2026/
Теги:

