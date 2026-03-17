ЗСУ зірвали наступ росіян на ключових напрямках: куди Кремль терміново перекидає війська

Сили оборони України за короткий період звільнили понад 400 кв. км територій, просуваючись на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, від кінця січня до приблизно 10 березня українські війська провели дві окремі операції, у результаті яких досягли значних тактичних успіхів. Просування ЗСУ вже перерізало ключові логістичні маршрути російських військ і змусило командування РФ терміново вводити резерви.

Військовий аналітик Костянтин Машовець повідомив, що лише за останній тиждень українські підрозділи зайшли до Січневого, просунулися до околиць Воскресенської, рухалися в напрямку Новоіванівки та закріпилися у частині Новомиколаївки, а також встановили контроль над Рибним.

Українські сили також наблизилися приблизно на два кілометри до траси Гуляйполе – Велика Новосілка, що суттєво ускладнило постачання російських військ. Паралельно тривають контратаки на північний захід від Гуляйполя, де зафіксовано нові просування.

Попри те, що ці дії поки не створили критичної загрози тилу ворога, вони різко уповільнили темпи російського наступу – до менш ніж 1,5 км на тиждень. У відповідь РФ змушена перекидати підкріплення, зокрема морську піхоту та підрозділи, які тривалий час перебували в резерві.

Аналітики зазначають: подальший тиск ЗСУ ставить російське командування перед складним вибором – утримувати позиції чи продовжувати наступ. Це може зірвати плани масштабної наступальної кампанії РФ у 2026 році та змінити ситуацію на фронті на користь України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України зірвали масштабний наступ Росії, який Кремль планував розгорнути наприкінці минулого року та продовжити навесні 2026-го. За його словами, українські військові випередили плани противника завдяки власним контрнаступальним діям. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю CNN та у своїх соціальних мережах.



