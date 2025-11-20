Герасимов доповів Путіну про окупацію Куп’янська: Генштаб ЗСУ відреагував

Російське військове командування продовжує поширювати дезінформацію про ситуацію на фронті. Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив Володимиру Путіну, що російські війська нібито повністю "звільнили" Куп’янськ та низку інших населених пунктів. Однак у Генштабі ЗСУ спростували ці твердження.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Фото з відкритих джерел

У своїй доповіді Герасимов стверджував про "взяття під контроль 13 населених пунктів" у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також про "оточення українських підрозділів" у Покровську, Мирнограді та Куп’янську. Крім того, про окупацію Куп'янська та значної частини Покровська та Ямполя.

"Керівництво держави-терориста продовжує продукувати дешеві інформаційні провокації. Зокрема, начальник Генерального штабу рф Герасімов у доповіді правителю російської федерації повідомив про нібито повне захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині. Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє, що Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України", — заявили у Генштабі ЗСУ.

Також у Генштабі спростували заяви про нібито "захоплення" 80% Вовчанська та 70% Покровська. За словами українських військових, подібні повідомлення слід вважати частиною інформаційних операцій РФ, які мають на меті приховати високі втрати російської армії та підтримати ілюзію успіхів на фронті.

У Центрі протидії дезінформації також відреагували на фейки Кремля.

"Росія НЕ окупувала Купʼянськ. Герасимов – звичайне брехло", — сказав очільник ЦПД Андрій Коваленко.

