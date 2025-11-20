logo_ukra

Герасимов доповів Путіну про окупацію Куп'янська: Генштаб ЗСУ відреагував
Герасимов доповів Путіну про окупацію Куп’янська: Генштаб ЗСУ відреагував

У Генштабі ЗСУ заявили, що Куп’янськ і надалі під контролем України, спростувавши фейки Герасимова про нібито окупацію міста та інших населених пунктів

20 листопада 2025, 22:40
Автор:
Slava Kot

Російське військове командування продовжує поширювати дезінформацію про ситуацію на фронті. Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив Володимиру Путіну, що російські війська нібито повністю "звільнили" Куп’янськ та низку інших населених пунктів. Однак у Генштабі ЗСУ спростували ці твердження.

Герасимов доповів Путіну про окупацію Куп’янська: Генштаб ЗСУ відреагував

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Фото з відкритих джерел

У своїй доповіді Герасимов стверджував про "взяття під контроль 13 населених пунктів" у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також про "оточення українських підрозділів" у Покровську, Мирнограді та Куп’янську. Крім того, про окупацію Куп'янська та значної частини Покровська та Ямполя.

"Керівництво держави-терориста продовжує продукувати дешеві інформаційні провокації. Зокрема, начальник Генерального штабу рф Герасімов у доповіді правителю російської федерації повідомив про нібито повне захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині. Генеральний штаб Збройних Сил України  повідомляє, що Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України", — заявили у Генштабі ЗСУ.

Також у Генштабі спростували заяви про нібито "захоплення" 80% Вовчанська та 70% Покровська. За словами українських військових, подібні повідомлення слід вважати частиною інформаційних операцій РФ, які мають на меті приховати високі втрати російської армії та підтримати ілюзію успіхів на фронті.

У Центрі протидії дезінформації також відреагували на фейки Кремля. 

"Росія НЕ окупувала Купʼянськ. Герасимов – звичайне брехло", — сказав очільник ЦПД Андрій Коваленко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заявив про "оточення" 15 батальйонів ЗСУ.

Також "Коментарі" писали про те, які поступки передбачені для Росії у мирному плані США.



