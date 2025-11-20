logo

Герасимов доложил Путину об оккупации Купянска: Генштаб ВСУ отреагировал
Герасимов доложил Путину об оккупации Купянска: Генштаб ВСУ отреагировал

В Генштабе ВСУ заявили, что Купянск и дальше под контролем Украины, опроверг фейки Герасимова о якобы оккупации города и других населенных пунктов

20 ноября 2025, 22:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Российское военное командование продолжает распространять дезинформацию о ситуации на фронте. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил Владимиру Путину, что российские войска якобы полностью "освободили" Купянск и ряд других населенных пунктов. Однако в Генштабе ВСУ опровергли эти утверждения.

Герасимов доложил Путину об оккупации Купянска: Генштаб ВСУ отреагировал

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото из открытых источников

В своем докладе Герасимов утверждал о "взятии под контроль 13 населенных пунктов" в Днепропетровской и Запорожской областях, а также об "окружении украинских подразделений" в Покровске, Мирнограде и Купянске. Кроме того, об оккупации Купянска и значительной части Покровска и Ямполя.

"Руководство государства-террориста продолжает производить дешевые информационные провокации. В частности, начальник Генерального штаба РФ Герасимов в докладе правителю российской федерации сообщил о якобы полном захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины", – заявили в Генштабе ВСУ.

Также в Генштабе опровергли заявления о якобы "захвате" 80% Волчанска и 70% Покровска. По словам украинских военных, подобные сообщения следует считать частью информационных операций РФ, призванных скрыть высокие потери российской армии и поддержать иллюзию успехов на фронте.

В Центре противодействия дезинформации также отреагировали на фейки Кремля.

"Россия не оккупировала Купянск. Герасимов – обычный лгун", — сказал глава ЦПД Андрей Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заявил об "окружении" 15 батальонов ВСУ.

Также "Комментарии" писали о том, какие уступки предусмотрены России в мирном плане США.



