Генштаб ЗСУ відреагував на інформацію щодо відставки Сирського

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно спростував інформацію про нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. У відомстві заявили, що поширені в соціальних мережах та окремих медіа повідомлення не відповідають дійсності.

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

У Генштабі наголосили, що генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої обов'язки на посаді головнокомандувача ЗСУ. Також без змін залишається статус начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Андрія Гнатова, який, як зазначено в заяві, також виконує свої функціональні обов'язки.

"Інформація, що з’явилась в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності. Генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої обов’язки на посаді Головнокомандувача ЗС України", – повідомили у Генеральному штабі.

У військовому відомстві також нагадали, що призначення та звільнення з посад вищого військового командування здійснюються виключно на підставі указу президента України.

Напередодні кілька журналістів з посиланням на власні джерела повідомили про можливі кадрові зміни у військовому керівництві. Зокрема, Віталій Глагола та Андрій Смолій писали, що рішення про відставку Сирського може бути оголошене найближчим часом. Журналістка Юлія Кириєнко також повідомляла, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 20 липня можуть розглядатися кадрові питання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Верховній Раді збирають підписи для звільнення Сирського.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський анонсував радикальні рішення для закінчення війни.