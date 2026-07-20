Генштаб ВСУ отреагировал на информацию относительно отставки Сырского

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально опроверг информацию о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В ведомстве заявили, что распространенные в социальных сетях и отдельных медиа сообщения не соответствуют действительности.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

В Генштабе подчеркнули, что генерал Александр Сырский продолжает исполнять свои обязанности в должности главнокомандующего ВСУ. Также без изменений остается статус начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Андрея Гнатова, который, как отмечено в заявлении, также выполняет свои функциональные обязанности.

"Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности, в соцсетях и некоторых медиа о якобы увольнении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского с должности не соответствуют действительности. Генерал Александр Сырский продолжает выполнять свои обязанности в должности Главнокомандующего ВС Украины", — сообщили в Генеральном штабе.

В военном ведомстве также напомнили, что назначение и освобождение от должностей высшего военного командования производятся исключительно на основании указа президента Украины.

Накануне несколько журналистов со ссылкой на собственные источники сообщили о возможных кадровых изменениях в военном руководстве. В частности, Виталий Глагола и Андрей Смолий писали, что решение об отставке Сырского может быть объявлено в ближайшее время. Журналистка Юлия Кириенко также сообщала, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 20 июля могут рассматриваться кадровые вопросы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде собирают подписи для увольнения Сырского.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский анонсировал радикальные решения для окончания войны.