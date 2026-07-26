Генштаб зробив термінову заяву: від імені головкома Драпатого поширюють фейки

У соціальній мережі X з'явився фейковий акаунт, який видавав себе за офіційну сторінку головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Через нього поширили неправдиву заяву про нібито початок масштабного аудиту в українській армії. У Генеральному штабі закликали не довіряти цій інформації та користуватися лише офіційними джерелами.

Михайло Драпатий. Фото з відкритих джерел

У фейковому дописі від імені Драпатого стверджувалося, що в Збройних силах України розпочато аудит.

"Аудит у Збройних силах України розпочато. Моя мета — не шукати винних, а чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині… Жодних "недоторканних" не буде. Якщо будуть виявлені порушення, службова недбалість чи зловживання — кожен нестиме відповідальність", — йшлося в повідомленні.

Однак Генеральний штаб ЗСУ оперативно спростував цю інформацію. У командуванні наголосили, що повідомлення поширювалося зі сторінки, яка не має жодного стосунку до головнокомандувача.

Крім того, речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив, що зловмисники створили інший фальшивий профіль у X і придбали для нього синю позначку верифікації, щоб зробити акаунт більш переконливим.

"Ця сторінка не належить Михайлові Драпатому. Це робота зловмисників. Будьте уважні й довіряйте тільки верифікованим офіційним джерелам", — наголосив Лиховій.

Фейковий акаунт Драпатого

Генеральний штаб також оприлюднив перелік справжніх офіційних акаунтів Михайла Драпатого у Facebook, X та Viber і закликав українців перевіряти інформацію перед її поширенням.

Михайло Драпатий очолив Збройні сили України 22 липня після рішення президента Володимира Зеленського, змінивши на посаді Олександра Сирського.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські військові розповіли, чого очікують від Драпатого.

Також "Коментарі" писали, що Драпатий жорстко висловився про керівництво РФ на чолі з Путіним.