Не мають права на існування: Драпатий жорстко висловився про керівництво РФ на чолі з Путіним



















Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий заявив, що нинішнє керівництво Росії на чолі з Володимиром Путіним "не має права на існування в цивілізованому світі". Таку оцінку він дав, згадуючи події 2014 року та власний бойовий досвід.

Михайло Драпатий. Фото з відкритих джерел

Ресурс Ukraїner опублікував архівне інтерв’ю Михайла Драпатого за 2023 рік. У ньому генерал розповів, що ще на початку російської агресії проти України у 2014 році відчував страх перед невідомістю, однак дуже швидко його змінила щоденна бойова робота. За словами генерала, саме події в Криму та на Донбасі остаточно переконали його, що конфлікт з Росією не буде короткочасним.

Водночас військовий зазначив, що ще до початку відкритої агресії припускав неминучість великої війни. На його думку, після проголошення незалежності України питання остаточного розриву з російською імперською політикою так і не було вирішене.

"Ми бачимо, що сусідом не назвеш націю з керівництвом, яке не має права на існування в цивілізованому світі. Там за тисячі років нічого не змінилося ані в ментальності, ані в імперських амбіціях", — заявив Драпатий.

Нагадаємо, що 22 липня президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ. Він замінив на цій посаді Олександра Сирського, який був головкомом з 2024 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Драпатий жорстко висловився про жителів Донбасу. За його словами, частині з них "байдуже, в якій країні жити".

Також "Коментарі" писали, що речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.