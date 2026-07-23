Не имеют права на существование: Драпатый жестко высказался о руководстве РФ во главе с Путиным



















Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый заявил, что нынешнее руководство России во главе с Владимиром Путиным "не имеет права на существование в цивилизованном мире". Такую оценку он дал, вспоминая события 2014 и собственный боевой опыт.

Михаил Драпатый. Фото из открытых источников

Ресурс Ukraіner опубликовал архивное интервью Михаила Драпатого за 2023 год. В нем генерал рассказал, что еще в начале российской агрессии против Украины в 2014 году испытывал страх перед неизвестностью, но очень быстро его сменила ежедневная боевая работа. По словам генерала, именно события в Крыму и на Донбассе окончательно убедили его, что конфликт с Россией не будет кратковременным.

В то же время военный отметил, что еще до начала открытой агрессии предполагал неизбежность войны. По его мнению, после провозглашения независимости Украины вопрос окончательного разрыва с российской имперской политикой так и не был решен.

"Мы видим, что соседом не назовешь нацию с руководством, которое не имеетправа на существование в цивилизованном мире. Там за тысячи лет ничего не изменилось ни в ментальности, ни в имперских амбициях", — заявил Драпатый.

Напомним, что 22 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. Он заменил в этой должности Александра Сырского, который был главкомом с 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Драпатый жестко высказался о жителях Донбасса. По его словам, части из них "безразлично, в какой стране жить".

Также "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ.