Генштаб сделал срочное заявление: от имени главкома Драпатого распространяют фейки

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Slava Kot
В социальной сети X появился фейковый аккаунт, выдававший себя за официальную страницу главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Через него распространили ложное заявление о якобы начавшемся масштабном аудите в украинской армии. В Генеральном штабе призвали не доверять этой информации и пользоваться только официальными источниками.
Михаил Драпатый. Фото из открытых источников
В фейковом сообщении от имени Драпатого утверждалось, что в Вооруженных силах Украины начат аудит.
Однако Генеральный штаб ВСУ оперативно опроверг эту информацию. В командовании отметили, что сообщение распространялось со страницы, не имеющей никакого отношения к главнокомандующему.
Кроме того, представитель Генштаба Дмитрий Лиховой сообщил, что злоумышленники создали другой фальшивый профиль в X и приобрели для него синюю отметку верификации, чтобы сделать аккаунт более убедительным.
Фейковый аккаунт Драпатого
Генеральный штаб также обнародовал список настоящих официальных аккаунтов Михаила Драпатого в Facebook, X и Viber и призвал украинцев проверять информацию перед ее распространением.
Михаил Драпатый возглавил Вооруженные силы Украины 22 июля после решения президента Владимира Зеленского, сменив в должности Александра Сырского.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные рассказали, чего ждут от Драпатого.
Также "Комментарии" писали, что Драпатый жестко высказался о руководстве РФ во главе с Путиным.