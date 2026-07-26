Генштаб сделал срочное заявление: от имени главкома Драпатого распространяют фейки

В социальной сети X появился фейковый аккаунт, выдававший себя за официальную страницу главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Через него распространили ложное заявление о якобы начавшемся масштабном аудите в украинской армии. В Генеральном штабе призвали не доверять этой информации и пользоваться только официальными источниками.

Михаил Драпатый. Фото из открытых источников

В фейковом сообщении от имени Драпатого утверждалось, что в Вооруженных силах Украины начат аудит.

"Аудит в Вооруженных силах Украины начат. Моя цель — не искать виновных, а честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части... Никаких "неприкосновенных" не будет. Если будут обнаружены нарушения, служебная халатность или злоупотребление — каждый будет нести ответственность", — говорилось в сообщении.

Однако Генеральный штаб ВСУ оперативно опроверг эту информацию. В командовании отметили, что сообщение распространялось со страницы, не имеющей никакого отношения к главнокомандующему.

Кроме того, представитель Генштаба Дмитрий Лиховой сообщил, что злоумышленники создали другой фальшивый профиль в X и приобрели для него синюю отметку верификации, чтобы сделать аккаунт более убедительным.

"Эта страница не принадлежит Михаилу Драпатому. Это работа злоумышленников. Будьте внимательны и доверяйте только верифицированным официальным источникам", — подчеркнул Лиховой.

Фейковый аккаунт Драпатого

Генеральный штаб также обнародовал список настоящих официальных аккаунтов Михаила Драпатого в Facebook, X и Viber и призвал украинцев проверять информацию перед ее распространением.

Михаил Драпатый возглавил Вооруженные силы Украины 22 июля после решения президента Владимира Зеленского, сменив в должности Александра Сырского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные рассказали, чего ждут от Драпатого.

Также "Комментарии" писали, что Драпатый жестко высказался о руководстве РФ во главе с Путиным.