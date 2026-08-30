Генерал закликав закрити виїзд молоді з України: куди пропонує відправити

Україні варто переглянути правила виїзду молоді за кордон і залучати громадян непризовного віку до роботи на підприємствах оборонно-промислового комплексу. Таку пропозицію висловив колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Ігор Романенко. Фото з відкритих джерел

Ігор Романенко в інтерв’ю OBOZ заявив, що зміни до законодавства мають стосуватися не лише посилення мобілізації військовозобов’язаних, а й ширшого залучення цивільної молоді до потреб держави під час війни. За його словами, виїзд молодих громадян із країни необхідно скасувати, однак це не означає їхнє відправлення на фронт.

"Необхідно скасувати дозвіл на виїзд молоді з країни, але берегти їх, не відправляти на фронт, а на військові підприємства", — запропонував генерал.

Романенко пояснив, що такий підхід передбачає залучення цивільного населення до роботи на потреби оборони. Таку модель він називає "трудовим фронтом". За словами генерала, під час Другої світової війни Велика Британія та США переводили свої економіки на військові рейки, зокрема залучаючи громадян до виробництва, необхідного для забезпечення армії.

На його думку, в Україні подібний підхід міг би передбачати роботу молоді на підприємствах оборонно-промислового комплексу. При цьому Романенко наголосив, що для покращення ситуації необхідний комплекс заходів, а не лише зміни у сфері мобілізації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський заявив про зміни до мобілізації в Україні.

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