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Генерал призвал закрыть выезд молодежи из Украины: куда предлагает отправить

Генерал Игорь Романенко предложил упразднить выезд молодежи за границу и привлекать ее к работе на военных заводах

30 августа 2026, 14:35
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Slava Kot

Украине следует пересмотреть правила выезда молодежи за границу и привлекать граждан непризывного возраста для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Такое предложение высказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Генерал призвал закрыть выезд молодежи из Украины: куда предлагает отправить

Игорь Романенко. Фото из открытых источников

Игорь Романенко в интервью OBOZ заявил, что изменения в законодательство должны касаться не только усиления мобилизации военнообязанных, но и более широкого привлечения гражданской молодежи к нуждам государства во время войны. По его словам, выезд молодых граждан из страны необходимо упразднить, однако это не означает их отправку на фронт.

"Необходимо отменить разрешение на выезд молодежи из страны, но беречь их не отправлять на фронт, а на военные предприятия", — предложил генерал.

Романенко пояснил, что такой подход предполагает вовлечение гражданского населения в работу на нужды обороны. Такую модель он называет "трудовым фронтом". По словам генерала, во время Второй мировой войны Великобритания и США переводили свои экономики на военные рельсы, в том числе привлекая граждан к производству, необходимому для обеспечения армии.

По его мнению, в Украине такой подход мог бы предусматривать работу молодежи на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. При этом Романенко подчеркнул, что для улучшения ситуации необходим комплекс мер, а не только изменения в сфере мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил об изменениях к мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о новых правилах выезда за границу: кого из мужчин теперь не будут выпускать из Украины.



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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/nam-potribno-vidkrivati-trudovij-front-general-romanenko-poperediv-pro-novu-nebezpechnu-fazu-vijni.htm
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