Генерал призвал закрыть выезд молодежи из Украины: куда предлагает отправить

Украине следует пересмотреть правила выезда молодежи за границу и привлекать граждан непризывного возраста для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Такое предложение высказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Игорь Романенко. Фото из открытых источников

Игорь Романенко в интервью OBOZ заявил, что изменения в законодательство должны касаться не только усиления мобилизации военнообязанных, но и более широкого привлечения гражданской молодежи к нуждам государства во время войны. По его словам, выезд молодых граждан из страны необходимо упразднить, однако это не означает их отправку на фронт.

"Необходимо отменить разрешение на выезд молодежи из страны, но беречь их не отправлять на фронт, а на военные предприятия", — предложил генерал.

Романенко пояснил, что такой подход предполагает вовлечение гражданского населения в работу на нужды обороны. Такую модель он называет "трудовым фронтом". По словам генерала, во время Второй мировой войны Великобритания и США переводили свои экономики на военные рельсы, в том числе привлекая граждан к производству, необходимому для обеспечения армии.

По его мнению, в Украине такой подход мог бы предусматривать работу молодежи на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. При этом Романенко подчеркнул, что для улучшения ситуации необходим комплекс мер, а не только изменения в сфере мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил об изменениях к мобилизации в Украине.

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