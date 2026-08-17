Нові правила виїзду за кордон: кого з чоловіків тепер не випускатимуть з України

В Україні змінили правила виїзду за кордон чоловіків мобілізаційного віку. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України на офіційний запит порталу “Коментарі”.

Виїзд за кордон. Фото портал "Коментарі"

Зазначили, що відповідно до постанови КМУ від 15.07.2026 № 954 “Деякі питання набуття та позбавлення статусу верифікованої гуманітарної організації” пункт 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України викладено у наступній редакції:

У разі введення в Україні воєнного стану пропуск працівників верифікованої гуманітарної організації – громадян України чоловічої статі віком від 23 до 60 років, крім осіб, визначених пунктом 2-14 цих Правил, які прямують для перевезення вантажів гуманітарної допомоги, здійснюється уповноваженими службовими особами ДПСУ за умови виконання такими особами цих Правил та наявності:

військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі);

даних в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги про прізвище, власне ім’я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дату народження;

роздрукованого витягу з QR-кодом, сформованого засобами автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, з відомостями про працівника, верифіковану гуманітарну організацію, строк дії витягу та накладеним кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом керівника верифікованої гуманітарної організації або уповноваженої особи (якщо організація є міжнародною, іноземною гуманітарною організацією (без утворення юридичної особи), що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Зазначають, що у разі відсутності в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги даних про працівника верифікованої гуманітарної організації, зазначених в абзаці третьому цього пункту, уповноважена службова особа Держприкордонслужби відмовляє такій особі в перетині державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України “Про прикордонний контроль”.

Чоловіки вказаної категорії можуть безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, через який кордон найчастіше намагаються втекти чоловіки.



