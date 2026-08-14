Через який кордон чоловіки намагаються втекти з України найчастіше: статистика шокує

Від початку повномасштабної війни Росії проти України, заборони виїзду за кордон чоловікам та оголошення мобілізації прикордонники виявили чимало спроб незаконного перетину кордону. Портал “Коментарі” дізнався, який рік був “врожайним” та який кордон найчастіше обирають для нелегального перетину.

Кордон. Фото портал "Коментарі"

У Державній прикордонній службі України на офіційний запит порталу надали офіційну статистику щодо кількості складених протоколів при незаконному перетині чи спробі незаконного перетину кордону чоловіками у 2022-2026 роках.

За кількість таких протоколів лідирує 2024 рік — 26396 протоколів. Найменше за рік таких документів було вкладено у 2022-му — 7208. А за I півріччя 2026-го — уже 6932 протоколів.

Щодо вибору країни, то у 2022 та 2023 роках найчастіше незаконно перетнути намагалися українсько-румунський та українсько-молдовський кордон. З 2024 року найбільше порушників виявляли на українсько-румунському кордоні.

Цікаво, що з 2024 року певна активність спостерігається на українсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні діють суворі обмеження на виїзд за кордон чоловікам віком від 23 до 60 років. Однак є категорії чоловіків, які можуть офіційно перетнути державний кордон, та випускають далеко не всіх.

У Державній прикордонній службі України на офіційний запит порталу “Коментарі” надали статистику — яку кількість чоловіків мобілізаційного віку не випустили за кордон прикордонники та з якої причини. Найбільшу кількість відмов — 11 759 — зареєстрували саме через те, що громадянин військовозобов’язаний.



