Скільки чоловіків не випустили за кордон у 2026 році: у ДПСУ назвали поширені причини

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні діють суворі обмеження на виїзд за кордон чоловікам віком від 23 до 60 років. Однак є категорії чоловіків, які можуть офіційно перетнути державний кордон, та випускають далеко не всіх.

Виїзд за кордон. Фото портал "Коментарі"

У Державній прикордонній службі України на офіційний запит порталу “Коментарі” надали статистику — яку кількість чоловіків мобілізаційного віку не випустили за кордон прикордонники та з якої причини.

Найбільшу кількість відмов — 11 759 — зареєстрували саме через те, що громадянин військовозобов’язаний. На другому місці — 1 138 відмов — громадянам, які не підтвердили мету поїздки. І в ТОП-3 увійшла причина — обмеження в’їзду / виїзду — 1 077 відмов.

Загалом за I півріччя 2026 року відмовили у перетині кордону 15 791 чоловіку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді переконані — не потрібно було взагалі вводити заборону на виїзд за кордон.

Народний депутат Олександр Качура розповів, яким має бути ставлення держави до українців. За його словами, держава повинна бути людиноцентричною та працювати в інтересах своїх громадян. Політик зазначив, що останніми роками неодноразово бачили рішення, які не об’єднували суспільство, а навпаки — відштовхували людей від держави. Це, за його словами, стосується й обмеження консульських послуг для українців за кордоном, і загального ставлення чиновників до громадян, які опинилися за межами України.

Народний депутат окремо наголосив на необхідності перегляду підходів до обмежень на виїзд за кордон. Він наголосив, що введення заборони вважає абсурдним.



