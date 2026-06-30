Умови виїзду за кордон потрібно змінити кардинально: що вимагають в Раді

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ заборонили виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років. Згодом умови змінили, дозволивши виїзд віковій категорії 18-22. Однак в Раді переконані, що не потрібно було вводити заборону взагалі.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олександр Качура розповів, яким має бути ставлення держави до українців. За його словами, держава повинна бути людиноцентричною та працювати в інтересах своїх громадян. Політик зазначив, що останніми роками неодноразово бачили рішення, які не об’єднували суспільство, а навпаки — відштовхували людей від держави. Це, за його словами, стосується і обмеження консульських послуг для українців за кордоном, і загального ставлення чиновників до громадян, які опинилися за межами України.
Народний депутат окремо наголосив на необхідності перегляду підходів до обмежень на виїзд за кордон. Він наголосив, що введення заборони вважає абсурдним. Це, за його словами створює багатомільярдний незаконний бізнес на дозволах виїзду через хабарі.
Політик переконаний, що потрібно скасувати заборону на виїзд за кордон для всіх громадян.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як у Верховній Раді пояснили посилення умов отримання підприємствами статусу критично важливих, щоб отримати можливість бронювати працівників від мобілізації.