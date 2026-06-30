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Умови виїзду за кордон потрібно змінити кардинально: що вимагають в Раді

Народний депутат Качура переконаний, що потрібно скасувати заборону на виїзд за кордон для всіх громадян

30 червня 2026, 14:19
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Кречмаровская Наталия

В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ заборонили виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років. Згодом умови змінили, дозволивши виїзд віковій категорії 18-22. Однак в Раді переконані, що не потрібно було вводити заборону взагалі.

Умови виїзду за кордон потрібно змінити кардинально: що вимагають в Раді

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Качура розповів, яким має бути ставлення держави до українців.  За його словами, держава повинна бути людиноцентричною та працювати в інтересах своїх громадян. Політик зазначив, що останніми роками неодноразово бачили рішення, які не об’єднували суспільство, а навпаки — відштовхували людей від держави. Це, за його словами, стосується і обмеження консульських послуг для українців за кордоном, і загального ставлення чиновників до громадян, які опинилися за межами України.

“Переконаний, що повага до власних громадян має бути основою державної політики. Українці, незалежно від того, де вони перебувають сьогодні, повинні відчувати підтримку своєї держави, а не ставати об’єктом звинувачень чи ярликів”, — зауважив політик.

Народний депутат окремо наголосив на необхідності перегляду підходів до обмежень на виїзд за кордон. Він наголосив, що введення заборони вважає абсурдним. Це, за його словами створює багатомільярдний незаконний бізнес на дозволах виїзду через хабарі.  

“Будь-які заборони, якщо ми кажемо, що живемо у правовій державі повинні оцінюватися не лише з погляду контролю, а й з погляду їхньої відповідності Конституції та довгострокових наслідків для суспільства”, — зазначив він.

Політик переконаний, що потрібно скасувати заборону на виїзд за кордон для всіх громадян. 

“Вважаю, що майбутнє України залежить від довіри між державою та громадянами. Саме тому в центрі будь-яких рішень повинна бути людина, її права, гідність та повага до її вибору. Україна стане сильнішою тоді, коли її громадяни відчуватимуть, що держава дійсно працює для них, а не є їх ворогом”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як у Верховній Раді пояснили посилення умов отримання підприємствами статусу критично важливих, щоб отримати можливість бронювати працівників від мобілізації. 




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Джерело: https://www.facebook.com/reel/1372688221422339
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