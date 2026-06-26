Бронювання по-новому: у Раді розповіли, хто втратить бронь від мобілізації уже у вересні

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Кречмаровская Наталия
Запропоновані зміни в критеріях визначення критично важливих підприємств, які зможуть бронювати працівників, створили різні тлумачення та побоювання, що критична інфраструктура залишиться без працівників. Народна депутатка Ірина Фріз ексклюзивно порталу “Коментарі” розповіла, у яких підприємств залишиться можливість бронювати працівників від мобілізації і чому потрібні зміни в критеріях визначення статусу.
Бронювання від мобілізації. Фото портал "Коментарі"
За її словами, тема бронювання знову стала заручницею хаотичної комунікації уряду.
Політик пояснила, що постанова Кабінету Міністрів №692 від 30 травня 2026 року дійсно посилює окремі вимоги до бронювання. Для приватних підприємств зарплатний критерій підвищено з 2,5 до 3 мінімальних заробітних плат — тобто до 25 941 грн. Для підприємств на територіях бойових дій або можливих бойових дій залишається попередній коефіцієнт 2,5 — 21 617,5 грн.
За словами Ірини Фріз, посилення критеріїв не повинно перетворитися на черговий непрозорий механізм ручного управління.
Політик пояснила, що критерії бронювання встановлює Кабінет Міністрів. Верховна Рада у цьому питанні має здійснювати контроль — щоб урядові рішення були справедливими, зрозумілими й не створювали ризиків для обороноздатності, економіки та критичної інфраструктури.
Щодо наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 6954 про нові умови отримання статусу критично важливого підприємства, народна депутатка зазначила, дійсно, щоб відповідати цьому критерію рівень заробітних плат на підприємстві має становити точно понад 40 тис. грн.
Однак, вона зазначила, що це лише один з альтернативних критеріїв для визначення юридичної особи такою, що має важливе значення для національної економіки. Ірина Фріз пояснила, що для різних галузей господарства також встановлені окремі вимоги щодо кількості працівників, рівня доходів, площі земельного банку, обсягів діяльності чи виконання державних контрактів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як в Раді відреагували на нові вимоги до отримання статусу критично важливого підприємства.