Бронювання по-новому: у Раді розповіли, хто втратить бронь від мобілізації уже у вересні

Запропоновані зміни в критеріях визначення критично важливих підприємств, які зможуть бронювати працівників, створили різні тлумачення та побоювання, що критична інфраструктура залишиться без працівників. Народна депутатка Ірина Фріз ексклюзивно порталу “Коментарі” розповіла, у яких підприємств залишиться можливість бронювати працівників від мобілізації і чому потрібні зміни в критеріях визначення статусу.

Бронювання від мобілізації. Фото портал "Коментарі"

За її словами, тема бронювання знову стала заручницею хаотичної комунікації уряду.

“У медіа ширяться тривожні повідомлення, які створюють враження, ніби критична інфраструктура може залишитися без працівників. Влада зобов’язана була заздалегідь і чітко пояснити ці зміни, а не змушувати бізнес, громади й людей самостійно розбиратися в урядових рішеннях”, — переконана народна депутатка.

Політик пояснила, що постанова Кабінету Міністрів №692 від 30 травня 2026 року дійсно посилює окремі вимоги до бронювання. Для приватних підприємств зарплатний критерій підвищено з 2,5 до 3 мінімальних заробітних плат — тобто до 25 941 грн. Для підприємств на територіях бойових дій або можливих бойових дій залишається попередній коефіцієнт 2,5 — 21 617,5 грн.

“Водночас ці вимоги не поширюються на державні та комунальні підприємства. Тобто водоканали, теплокомуненерго, підприємства енергетики та інші об’єкти життєзабезпечення не мають втратити можливість бронювати працівників лише через рівень зарплат. Підстав для паніки щодо паралічу критичної інфраструктури наразі немає”, — зауважила народна депутатка.

За словами Ірини Фріз, посилення критеріїв не повинно перетворитися на черговий непрозорий механізм ручного управління.

“Так, зловживання у сфері бронювання були й залишаються проблемою: фіктивне працевлаштування, роздування штатів, бронювання людей, які фактично не працюють на підприємствах. Але боротьба зі зловживаннями не може відбуватися за рахунок сумлінного бізнесу, громад і підприємств, які реально тримають економіку та життєзабезпечення країни”, — зазначає парламентарка.

Політик пояснила, що критерії бронювання встановлює Кабінет Міністрів. Верховна Рада у цьому питанні має здійснювати контроль — щоб урядові рішення були справедливими, зрозумілими й не створювали ризиків для обороноздатності, економіки та критичної інфраструктури.

“До 1 вересня підприємства мають перехідний період для підтвердження статусу. Завдання уряду — не створити нову хвилю хаосу, а забезпечити прозорі правила, однакові підходи та реальний захист тих, хто працює на стійкість держави під час війни”, — зазначила Ірина Фріз.

Щодо наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 6954 про нові умови отримання статусу критично важливого підприємства, народна депутатка зазначила, дійсно, щоб відповідати цьому критерію рівень заробітних плат на підприємстві має становити точно понад 40 тис. грн.

Однак, вона зазначила, що це лише один з альтернативних критеріїв для визначення юридичної особи такою, що має важливе значення для національної економіки. Ірина Фріз пояснила, що для різних галузей господарства також встановлені окремі вимоги щодо кількості працівників, рівня доходів, площі земельного банку, обсягів діяльності чи виконання державних контрактів.

“Мета цих змін — залишити статус критичності лише за тими підприємствами, які дійсно забезпечують функціонування економіки та держави в умовах війни. На мою думку, посилення критеріїв було необхідним кроком”, — резюмувала політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як в Раді відреагували на нові вимоги до отримання статусу критично важливого підприємства.



