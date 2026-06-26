Бронирование по-новому: в Раде рассказали, кто потеряет бронь от мобилизации уже в сентябре

Предложенные изменения в критериях определения критически важных предприятий, которые могут бронировать работников, создали различные толкования и опасения, что критическая инфраструктура останется без работников. Народная депутат Ирина Фриз эксклюзивно порталу "Комментарии" рассказала, у каких предприятий останется возможность бронировать работников от мобилизации и почему нужны изменения в критериях определения статуса.

Бронирование от мобилизации. Фото портал "Комментарии"

По ее словам, тема бронирования снова стала заложницей хаотической коммуникации правительства.

"В медиа ходят тревожные сообщения, которые создают впечатление, будто критическая инфраструктура может остаться без работников. Власть обязана была заранее и четко объяснить эти изменения, а не заставлять бизнес, громады и людей самостоятельно разбираться в правительственных решениях", — убеждена народная депутат.

Политик пояснила, что постановление Кабинета Министров №692 от 30 мая 2026 года действительно усиливает отдельные требования к бронированию. Для частных предприятий зарплатный критерий повышен с 2,5 до 3 минимальных заработных плат – то есть до 25 941 грн. Для предприятий на территориях боевых действий или возможных боевых действий остается предыдущий коэффициент 2,5 – 21 617,5 грн.

"В то же время эти требования не распространяются на государственные и коммунальные предприятия. То есть водоканалы, теплокоммунэнерго, предприятия энергетики и другие объекты жизнеобеспечения не должны утратить возможность бронировать работников только из-за уровня зарплат. Оснований для паники по поводу паралича критической инфраструктуры пока нет", — отметила народная депутат.

По словам Ирины Фриз, ужесточение критериев не должно превратиться в очередной непрозрачный механизм ручного управления.

"Да, злоупотребления в сфере бронирования были и остаются проблемой: фиктивное трудоустройство, раздувание штатов, бронирование людей, фактически не работающих на предприятиях. Но борьба со злоупотреблениями не может происходить за счет добросовестного бизнеса, громад и предприятий, реально держащих экономику и жизнеобеспечение страны", — отмечает парламентарий.

Политик объяснила, что критерии бронирования устанавливаются Кабинетом Министров. Верховная Рада в этом вопросе должна осуществлять контроль – чтобы правительственные решения были справедливыми, понятными и не создавали рисков для обороноспособности, экономики и критической инфраструктуры.

"До 1 сентября предприятия имеют переходный период для подтверждения статуса. Задача правительства — не создать новую волну хаоса, а обеспечить прозрачные правила, одинаковые подходы и реальную защиту работающих на устойчивость государства во время войны", — отметила Ирина Фриз.

Относительно приказа Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины № 6954 о новых условиях получения статуса критически важного предприятия, народная депутат отметила, действительно, чтобы соответствовать этому критерию уровень заработных плат на предприятии должен составлять точно более 40 тыс. грн.

Однако она уточнила, что это лишь один из альтернативных критериев для определения юридического лица имеющим важное значение для национальной экономики. Ирина Фриз пояснила, что для разных отраслей хозяйства также установлены отдельные требования по количеству работников, уровню доходов, площади земельного банка, объемам деятельности или выполнению государственных контрактов.

"Цель этих изменений — оставить статус критичности только за теми предприятиями, которые действительно обеспечивают функционирование экономики и государства в условиях войны. На мой взгляд, усиление критериев было необходимым шагом", — резюмировала политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как в Раде отреагировали на новые требования к получению статуса критически важного предприятия.



