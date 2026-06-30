Условия выезда за границу нужно изменить кардинально: что требуют в Раде

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Кречмаровская Наталия
В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ запретили выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет. Впоследствии условия изменили, разрешив выезд возрастной категории 18-22. Однако в Раде уверены, что не нужно было вводить запрет вообще.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Александр Качура рассказал, каким должно быть отношение государства к украинцам. По его словам, государство должно быть человекоцентричным и работать в интересах своих граждан. Политик отметил, что в последние годы не раз видели решения, которые не объединяли общество, а наоборот — отталкивали людей от государства. Это, по его словам, касается и ограничения консульских услуг для украинцев за границей, и общего отношения чиновников к гражданам, оказавшимся за пределами Украины.
Народный депутат особо отметил необходимость пересмотра подходов к ограничениям на выезд за границу. Он подчеркнул, что введение запрета считает абсурдным. Это, по его словам, создает многомиллиардный незаконный бизнес на разрешениях выезда из-за взяток.
Политик уверен, что нужно отменить запрет на выезд за границу для всех граждан.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как в Верховной Раде объяснили усиление условий получения предприятиями статуса критически важных, чтобы получить возможность бронировать работников от мобилизации.