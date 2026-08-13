Сколько мужчин не выпустили за границу в 2026 году: в ГПСУ назвали распространенные причины

С начала полномасштабного вторжения в Украине действуют строгие ограничения на выезд за границу мужчинам от 23 до 60 лет. Однако есть категории мужчин, которые могут официально пересечь государственную границу и выпускают далеко не всех.

Выезд за границу. Фото портал "Комментарии"

В Государственной пограничной службе Украины на официальный запрос портала "Комментарии" предоставили статистику — какое количество мужчин мобилизационного возраста не выпустили за границу пограничники и по какой причине.

Наибольшее количество отказов – 11 759 – зарегистрировали именно из-за того, что гражданин военнообязанный. На втором месте – 1 138 отказов – гражданам, не подтвердившим цель поездки. И в ТОП-3 вошла причина – ограничение въезда / выезда – 1 077 отказов.

Всего за I полугодие 2026 отказали в пересечении границы 15 791 мужчине.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде убеждены — не нужно было вообще вводить запрет на выезд за границу.

Народный депутат Александр Качура рассказал, каким должно быть отношение государства к украинцам. По его словам, государство должно быть человекоцентричным и работать в интересах своих граждан. Политик отметил, что в последние годы не раз видели решения, которые не объединяли общество, а наоборот — отталкивали людей от государства. Это, по его словам, касается и ограничения консульских услуг для украинцев за границей, и общего отношения чиновников к гражданам, оказавшимся за пределами Украины.

Народный депутат особо отметил необходимость пересмотра подходов к ограничениям на выезд за границу. Он подчеркнул, что введение запрета считает абсурдным.



