Через какую границу мужчины пытаются бежать из Украины чаще всего: статистика шокирует

С начала полномасштабной войны России против Украины, запрета выезда за границу мужчинам и объявления мобилизации пограничники обнаружили немало попыток незаконного пересечения границы. Портал "Комментарии" узнал, какой год был "урожайным" и какую границу чаще всего выбирают для нелегального пересечения.

Граница. Фото портал "Комментарии"

В Государственной пограничной службе Украины по официальному запросу портала предоставили официальную статистику относительно количества составленных протоколов при незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения границы мужчинами в 2022-2026 годах.

За количество таких протоколов лидирует 2024 год – 26396 протоколов. Меньше всего за год таких документов было составлено в 2022 — 7208. А за I полугодие 2026 — уже 6932 протоколов.

Что касается выбора страны, то в 2022 и 2023 годах чаще всего незаконно пересечь пытались украинско-румынская и украинско-молдавская граница. С 2024 года больше всего нарушителей выявляли на украинско-румынской границе.

Интересно, что с 2024 года определенная активность наблюдается на украинско-белорусской границе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что с начала полномасштабного вторжения в Украине действуют строгие ограничения на выезд за границу мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Однако есть категории мужчин, которые могут официально пересечь государственную границу и выпускают далеко не всех.

В Государственной пограничной службе Украины по официальному запросу портала "Комментарии" предоставили статистику — какое количество мужчин мобилизационного возраста не выпустили за границу пограничники и по какой причине. Наибольшее количество отказов – 11 759 – зарегистрировали именно из-за того, что гражданин военнообязанный.



