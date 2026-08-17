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Новые правила выезда за границу: кого из мужчин теперь не будут выпускать из Украины

Для мужчин из гуманитарных организаций изменили условия пересечения границы

17 августа 2026, 12:36
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Кречмаровская Наталия

В Украине изменили правила выезда за границу мужчин мобилизационного возраста Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины по официальному запросу портала "Комментарии".

Новые правила выезда за границу: кого из мужчин теперь не будут выпускать из Украины

Выезд за границу. Фото портал "Комментарии"

Отметили, что согласно постановлению КМУ от 15.07.2026 № 954 "Некоторые вопросы приобретения и лишения статуса верифицированной гуманитарной организации" пункт 2-8 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины изложены в следующей редакции:

В случае введения в Украине военного положения пропуск работников верифицированной гуманитарной организации – граждан Украины мужского пола в возрасте от 23 до 60 лет, кроме лиц, определенных пунктом 2-14 настоящих Правил, направляющихся для перевозки грузов гуманитарной помощи, осуществляется уполномоченными должностными лицами ГПСУ при условии выполнения следующими лицами настоящих Правил и наличия:

  • военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме);

  • данных в автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи о фамилии, собственном имени, серии и номере паспорта гражданина Украины для выезда за границу, дате рождения;

  • распечатанного подъемника с QR-кодом, сформированного средствами автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи, со сведениями о работнике, верифицированной гуманитарной организации, сроке действия выписки и наложенной квалифицированной электронной подписью или усовершенствованной электронной подписью руководителя верифицированной гуманитарной организации или уполномоченной (без образования юридического лица), основанного на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Отмечают, что в случае отсутствия в автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи данных о работнике верифицированной гуманитарной организации, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, уполномоченное должностное лицо Госпогранслужбы отказывает такому лицу в пересечении государственной границы в порядке, определенном частью первой статьи 14 Закона Украины "О пограничном контроле".

Мужчины указанной категории могут непрерывно находиться за границей не более 60 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Новые правила выезда за границу: кого из мужчин теперь не будут выпускать из Украины - фото 2
Новые правила выезда за границу: кого из мужчин теперь не будут выпускать из Украины - фото 2
Новые правила выезда за границу: кого из мужчин теперь не будут выпускать из Украины - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, через какую границу чаще всего пытаются сбежать мужчины.




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