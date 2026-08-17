Новые правила выезда за границу: кого из мужчин теперь не будут выпускать из Украины

В Украине изменили правила выезда за границу мужчин мобилизационного возраста Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины по официальному запросу портала "Комментарии".

Выезд за границу. Фото портал "Комментарии"

Отметили, что согласно постановлению КМУ от 15.07.2026 № 954 "Некоторые вопросы приобретения и лишения статуса верифицированной гуманитарной организации" пункт 2-8 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины изложены в следующей редакции:

В случае введения в Украине военного положения пропуск работников верифицированной гуманитарной организации – граждан Украины мужского пола в возрасте от 23 до 60 лет, кроме лиц, определенных пунктом 2-14 настоящих Правил, направляющихся для перевозки грузов гуманитарной помощи, осуществляется уполномоченными должностными лицами ГПСУ при условии выполнения следующими лицами настоящих Правил и наличия:

военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме);

данных в автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи о фамилии, собственном имени, серии и номере паспорта гражданина Украины для выезда за границу, дате рождения;

распечатанного подъемника с QR-кодом, сформированного средствами автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи, со сведениями о работнике, верифицированной гуманитарной организации, сроке действия выписки и наложенной квалифицированной электронной подписью или усовершенствованной электронной подписью руководителя верифицированной гуманитарной организации или уполномоченной (без образования юридического лица), основанного на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Отмечают, что в случае отсутствия в автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи данных о работнике верифицированной гуманитарной организации, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, уполномоченное должностное лицо Госпогранслужбы отказывает такому лицу в пересечении государственной границы в порядке, определенном частью первой статьи 14 Закона Украины "О пограничном контроле".

Мужчины указанной категории могут непрерывно находиться за границей не более 60 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, через какую границу чаще всего пытаются сбежать мужчины.



