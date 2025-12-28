Генерал США пояснив, у чому сенс "теорії перемоги" України

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Перемога України у війні з Росією залежить не лише від подій на полі бою, а й від здатності підірвати економічні основи агресора. Таку думку висловив американський генерал у відставці Бен Годжес, окресливши ключові елементи того, що він називає "теорією перемоги" України.
Генерал США Бен Годжес. Фото з відкритих джерел
Бен Годжес в інтерв’ю телеканалу "Еспресо" заявив, що вирішальним чинником у війні Росії проти України є системне знищення російської нафтогазової інфраструктури та обмеження можливостей експорту енергоносіїв. За його словами, саме доходи від продажу нафти й газу дозволяють Кремлю фінансувати воєнні дії та утримувати армію.
Американський генерал переконаний, що Україна має й надалі завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, включно з газо- та нафтопереробними об’єктами, а також танкерним флотом РФ. На його думку, саме така стратегія здатна поступово позбавити Москву ресурсів для продовження війни.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що військовий оглядач вважає, що невдовзі все вирішиться та назвав два сценарії закінчення війни в Україні.
Також "Коментарі" писали, що у Зеленського зробили попередження, що мирна угода може бути не такою, як хочуть українці.