Генерал США пояснив, у чому сенс "теорії перемоги" України

Перемога України у війні з Росією залежить не лише від подій на полі бою, а й від здатності підірвати економічні основи агресора. Таку думку висловив американський генерал у відставці Бен Годжес, окресливши ключові елементи того, що він називає "теорією перемоги" України.

Генерал США Бен Годжес. Фото з відкритих джерел

Бен Годжес в інтерв’ю телеканалу "Еспресо" заявив, що вирішальним чинником у війні Росії проти України є системне знищення російської нафтогазової інфраструктури та обмеження можливостей експорту енергоносіїв. За його словами, саме доходи від продажу нафти й газу дозволяють Кремлю фінансувати воєнні дії та утримувати армію.

"Думаю, що теорія перемоги України полягає в знищенні російської нафтогазової інфраструктури та її здатності експортувати нафту і газ. Саме так Україна перемагає Росію. Тому що Росія не зможе платити за війну, якщо більше не зможе експортувати нафту і газ", — вважає Годжес.

Американський генерал переконаний, що Україна має й надалі завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, включно з газо- та нафтопереробними об’єктами, а також танкерним флотом РФ. На його думку, саме така стратегія здатна поступово позбавити Москву ресурсів для продовження війни.

"Це важлива частина в перемозі над Росією. І що цікаво, більшість цього робиться за допомогою українських технологій, української зброї, яку вони розробили самі, та української розвідки. Тож, як на мене, це правильний шлях", — додав Годжес.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що військовий оглядач вважає, що невдовзі все вирішиться та назвав два сценарії закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що у Зеленського зробили попередження, що мирна угода може бути не такою, як хочуть українці.