logo

BTC/USD

87798

ETH/USD

2937.19

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Генерал США объяснил, в чем смысл "теории победы" Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Генерал США объяснил, в чем смысл "теории победы" Украины

Американский генерал Бен Ходжес считает, что победа Украины заключается в подрыве нефтегазовой инфраструктуры РФ и лишении России ресурсов для войны.

28 декабря 2025, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Победа Украины в войне с Россией зависит не только от событий на поле боя, но и способности подорвать экономические основы агрессора. Такое мнение высказал американский генерал в отставке Бен Ходжес, наметив ключевые элементы того, что он называет "теорией победы" Украины.

Генерал США объяснил, в чем смысл "теории победы" Украины

Генерал США Бен Ходжес. Фото из открытых источников

Бен Ходжес в интервью телеканалу "Эспрессо" заявил, что решающим фактором в войне России против Украины является системное уничтожение российской нефтегазовой инфраструктуры и ограничение возможностей экспорта энергоносителей. По его словам, именно доходы от продажи нефти и газа позволяют Кремлю финансировать военные действия и удерживать армию.

"Думаю, что теория победы Украины заключается в уничтожении российской нефтегазовой инфраструктуры и ее способности экспортировать нефть и газ. Именно так Украина побеждает Россию. Потому что Россия не сможет платить за войну, если больше не сможет экспортировать нефть и газ", – считает Ходжес.

Американский генерал убежден, что Украина должна и дальше наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, включая газо- и нефтеперерабатывающие объекты, а также танкерным флотом РФ. По его мнению, именно такая стратегия способна постепенно избавить Москву от ресурсов для продолжения войны.

"Это важная часть в победе над Россией. И что интересно, большинство этого делается с помощью украинских технологий, украинского оружия, которое они разработали сами, и украинской разведки. Поэтому, мне кажется, это правильный путь", — добавил Ходжес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный обозреватель считает, что вскоре все решится и назвал два сценария окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского сделали предупреждение, что мирное соглашение может быть не таким, как хотят украинцы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новости

Все новости