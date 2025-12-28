Генерал США объяснил, в чем смысл "теории победы" Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Победа Украины в войне с Россией зависит не только от событий на поле боя, но и способности подорвать экономические основы агрессора. Такое мнение высказал американский генерал в отставке Бен Ходжес, наметив ключевые элементы того, что он называет "теорией победы" Украины.
Генерал США Бен Ходжес. Фото из открытых источников
Бен Ходжес в интервью телеканалу "Эспрессо" заявил, что решающим фактором в войне России против Украины является системное уничтожение российской нефтегазовой инфраструктуры и ограничение возможностей экспорта энергоносителей. По его словам, именно доходы от продажи нефти и газа позволяют Кремлю финансировать военные действия и удерживать армию.
Американский генерал убежден, что Украина должна и дальше наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, включая газо- и нефтеперерабатывающие объекты, а также танкерным флотом РФ. По его мнению, именно такая стратегия способна постепенно избавить Москву от ресурсов для продолжения войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный обозреватель считает, что вскоре все решится и назвал два сценария окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что у Зеленского сделали предупреждение, что мирное соглашение может быть не таким, как хотят украинцы.