Генерал США объяснил, в чем смысл "теории победы" Украины

Победа Украины в войне с Россией зависит не только от событий на поле боя, но и способности подорвать экономические основы агрессора. Такое мнение высказал американский генерал в отставке Бен Ходжес, наметив ключевые элементы того, что он называет "теорией победы" Украины.

Генерал США Бен Ходжес. Фото из открытых источников

Бен Ходжес в интервью телеканалу "Эспрессо" заявил, что решающим фактором в войне России против Украины является системное уничтожение российской нефтегазовой инфраструктуры и ограничение возможностей экспорта энергоносителей. По его словам, именно доходы от продажи нефти и газа позволяют Кремлю финансировать военные действия и удерживать армию.

"Думаю, что теория победы Украины заключается в уничтожении российской нефтегазовой инфраструктуры и ее способности экспортировать нефть и газ. Именно так Украина побеждает Россию. Потому что Россия не сможет платить за войну, если больше не сможет экспортировать нефть и газ", – считает Ходжес.

Американский генерал убежден, что Украина должна и дальше наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, включая газо- и нефтеперерабатывающие объекты, а также танкерным флотом РФ. По его мнению, именно такая стратегия способна постепенно избавить Москву от ресурсов для продолжения войны.

"Это важная часть в победе над Россией. И что интересно, большинство этого делается с помощью украинских технологий, украинского оружия, которое они разработали сами, и украинской разведки. Поэтому, мне кажется, это правильный путь", — добавил Ходжес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный обозреватель считает, что вскоре все решится и назвал два сценария окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского сделали предупреждение, что мирное соглашение может быть не таким, как хотят украинцы.