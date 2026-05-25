Генерал оцінив "неадекватний стан" Путіна: чому Росія саме зараз масовано атакувала Україну

Slava Kot
Масована атака Росії по Україні в ніч на 24 травня стала реакцією Кремля на останні удари Сил оборони України по російських військових об’єктах. Таку думку висловив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Ігор Романенко в ефірі Radio NV заявив, що російський диктатор Володимир Путін після успішних українських операцій на території РФ "перейшов у неадекватний стан" і наказав застосувати максимально широкий арсенал озброєння.
На думку генерала, дії Путіна демонструють "поведінку терориста чи звіра, загнаного в кут". Водночас він наголосив, що Росія поки ще зберігає достатній військовий потенціал для проведення подібних атак.
У ніч проти 24 травня російські війська випустили по Україні 90 ракет і близько 600 безпілотників різних типів. Також росіяни атакували Україну ракетою "Орєшнік", якою вдарили по району Білої Церкви на Київщині.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що стало відомо, куди влучив "Орєшнік" в Білій Церкві. Як повідомили у ДСНС Київської області, після удару виникла пожежа, внаслідок якої згоріли три гаражі.
