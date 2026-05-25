Генерал оцінив "неадекватний стан" Путіна: чому Росія саме зараз масовано атакувала Україну

Масована атака Росії по Україні в ніч на 24 травня стала реакцією Кремля на останні удари Сил оборони України по російських військових об’єктах. Таку думку висловив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Ігор Романенко в ефірі Radio NV заявив, що російський диктатор Володимир Путін після успішних українських операцій на території РФ "перейшов у неадекватний стан" і наказав застосувати максимально широкий арсенал озброєння.

"Він людина мстива, і тому дав відповідний наказ використати все можливе, включно з "Орєшніком"… І по максимуму — усе інше", — вважає Романенко.

На думку генерала, дії Путіна демонструють "поведінку терориста чи звіра, загнаного в кут". Водночас він наголосив, що Росія поки ще зберігає достатній військовий потенціал для проведення подібних атак.

"На жаль, наразі не вистачає потужності, щоб суттєво зупинити це виготовлення та суттєво зменшити потенціал. Тому вони можуть накопичувати і проводити такі удари", — додав Романенко.

У ніч проти 24 травня російські війська випустили по Україні 90 ракет і близько 600 безпілотників різних типів. Також росіяни атакували Україну ракетою "Орєшнік", якою вдарили по району Білої Церкви на Київщині.

