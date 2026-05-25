Генерал оценил "неадекватное состояние" Путина: почему Россия именно сейчас массированно атаковала Украину

Массированная атака России по Украине в ночь на 24 мая стала реакцией Кремля на последние удары сил обороны Украины по российским военным объектам. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Игорь Романенко в эфире Radio NV заявил, что российский диктатор Владимир Путин после успешных украинских операций на территории РФ "перешел в неадекватное состояние" и приказал применить максимально широкий арсенал вооружения.

"Он человек мстительный, и поэтому дал соответствующий приказ использовать все возможное, включая "Орешник"... И по максимуму — все остальное", — считает Романенко.

По мнению генерала, действия Путина демонстрируют "поведение террориста или зверя, загнанного в угол". В то же время он подчеркнул, что Россия пока сохраняет достаточный военный потенциал для проведения подобных атак.

"К сожалению, пока не хватает мощности, чтобы существенно остановить это изготовление и существенно снизить потенциал. Поэтому они могут накапливать и проводить такие удары", — добавил Романенко.

В ночь на 24 мая российские войска выпустили по Украине 90 ракет и около 600 беспилотников разных типов. Также россияне атаковали Украину ракетой "Орешник", ударившей по району Белой Церкви на Киевщине.

