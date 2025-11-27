Генерал прогнозує закінчення війни: скільки ще потрібно протриматися Україні

Рубрики
Україна має шанс наблизитися до закінчення війни вже до середини літа наступного року, за умови, що можна буде утримати позиції та забезпечити сталий тиск на російську економіку. Про це заявив генерал-майор запасу Збройних сил України Сергій Кривонос.
Генерал-майор Сергій Кривонос. Фото з відкритих джерел
Сергій Кривонос в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що найближчі місяці стануть вирішальними для курсу війни. За його словами, для досягнення реальних передумов закінчення війни в Україні потрібно вистояти ще приблизно 6–8 місяців.
Генерал наголосив, що цей прогноз є реалістичним лише за умови продовження системного міжнародного та економічного тиску на Росію. Однак Кривонос попередив, що будь-які поступки окупанту або спроби "заморозити" війну на умовах Кремля створюють загрозу відновлення повномасштабних бойових дій у найближчій перспективі.
