Генерал прогнозує закінчення війни: скільки ще потрібно протриматися Україні

Україна має шанс наблизитися до закінчення війни вже до середини літа наступного року, за умови, що можна буде утримати позиції та забезпечити сталий тиск на російську економіку. Про це заявив генерал-майор запасу Збройних сил України Сергій Кривонос.

Генерал-майор Сергій Кривонос. Фото з відкритих джерел

Сергій Кривонос в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що найближчі місяці стануть вирішальними для курсу війни. За його словами, для досягнення реальних передумов закінчення війни в Україні потрібно вистояти ще приблизно 6–8 місяців.

"Якщо керівництво України зрозуміє, що у неї є шанс виграти цю війну, то нам потрібно протриматися ще від пів року до восьми місяців. Цей термін може бути цілком реалістичним за умови продовження системного тиску на російську економіку. Це реалії, які лежать на поверхні", — відповів генерал-майор на питання, скільки ще триватиме війна.

Генерал наголосив, що цей прогноз є реалістичним лише за умови продовження системного міжнародного та економічного тиску на Росію. Однак Кривонос попередив, що будь-які поступки окупанту або спроби "заморозити" війну на умовах Кремля створюють загрозу відновлення повномасштабних бойових дій у найближчій перспективі.

"Якщо нинішнє політичне керівництво піде на поступки і капітулює, то тоді питання війни зовсім інше. Те, що ми дамо Росії передишку, то через декілька років Росія знову на нас нападе і нам буде значно складніше. За час цієї передишки у нас в країні порядку не буде. Багато чого треба змінити", — додав Кривонос.

