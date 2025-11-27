Генерал прогнозирует окончание войны: сколько еще нужно продержаться Украине

Рубрики
У Украины есть шанс приблизиться к окончанию войны уже к середине лета следующего года, при условии, что можно будет удержать позиции и обеспечить постоянное давление на российскую экономику. Об этом заявил генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.
Генерал-майор Сергей Кривонос. Фото из открытых источников
Сергей Кривонос в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что ближайшие месяцы станут решающими для курса войны. По его словам, для достижения реальных предпосылок окончания войны в Украине нужно выстоять еще около 6-8 месяцев.
Генерал подчеркнул, что этот прогноз реалистичен только при условии продолжения системного международного и экономического давления на Россию. Однако Кривонос предупредил, что любые уступки оккупантам или попытки "заморозить" войну на условиях Кремля создают угрозу возобновления полномасштабных боевых действий в ближайшей перспективе.
