Генерал прогнозирует окончание войны: сколько еще нужно продержаться Украине

У Украины есть шанс приблизиться к окончанию войны уже к середине лета следующего года, при условии, что можно будет удержать позиции и обеспечить постоянное давление на российскую экономику. Об этом заявил генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.

Генерал-майор Сергей Кривонос. Фото из открытых источников

Сергей Кривонос в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что ближайшие месяцы станут решающими для курса войны. По его словам, для достижения реальных предпосылок окончания войны в Украине нужно выстоять еще около 6-8 месяцев.

"Если руководство Украины поймет, что у нее есть шанс выиграть эту войну, то нам нужно продержаться еще от полугода до восьми месяцев. Этот срок может быть вполне реалистичным при продолжении системного давления на российскую экономику. Это реалии, лежащие на поверхности", — ответил генерал-майор на вопрос, сколько еще будет продолжаться война.

Генерал подчеркнул, что этот прогноз реалистичен только при условии продолжения системного международного и экономического давления на Россию. Однако Кривонос предупредил, что любые уступки оккупантам или попытки "заморозить" войну на условиях Кремля создают угрозу возобновления полномасштабных боевых действий в ближайшей перспективе.

"Если нынешнее политическое руководство пойдет на уступки и капитулирует, то тогда вопрос войны совсем другой. То, что мы дадим России передышку, то через несколько лет Россия снова на нас нападет и нам будет гораздо сложнее. За время этой передышки у нас в стране порядка не будет. Многое нужно изменить", — добавил Кривонос.

