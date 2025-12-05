Фронт знову зсувається: DeepState зафіксував нові тривожні тенденції

Аналітики моніторингового проекту DeepState повідомляють про просування російських загарбницьких військ поблизу Ямполя, Сіверська та Виїмки на Донеччині.

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

Згідно з оновленою картою DeepState, ворог просунувся поблизу Ямполя в Краматорському районі, Сіверська в Бахмутському районі, а також біля селища Виємка, що входить до Соледарської міської громади Бахмутського району.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російським окупантам вдалося просунутися межею міста Покровськ і недалеко від Гуляйполя. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчить оновлена мапа про ситуацію на фронті від моніторингового проекту DeepState.

Також видання "Коментарі" повідомляло – головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські війська й надалі стримують російські атаки в районі Покровська та Мирнограда. За його словами, ситуація залишається дуже напруженою, тому він особисто працює із командирами угруповань військ, корпусів, бригад, полків та батальйонів, щоб координувати дії оборони.

Олександр Сирський наголосив, що бої продовжуються безперервно. Сили оборони утримують північну частину Покровська та блокують спроби противника сформувати нові штурмові групи. Російські війська намагаються просунутися в обхід міст, проте українські підрозділи активними діями перешкоджають цьому. У межах населених пунктів воїни обороняють певні рубежі та продовжують завдавати противнику втрат.

Головнокомандувач підкреслив, що, незважаючи на те, що російська армія не зважає на втрати живої сили, українські командири зосереджені на збереженні життя військових. Під час наради було уточнено порядок координації, ротації та підтримки підрозділів, які ведуть пошуково-штурмові дії.



