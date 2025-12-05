Фронт вновь сдвигается: DeepState зафиксировал новые тревожные тенденции

Аналитики мониторингового проекта DeepState сообщают о продвижении российских захватнических войск вблизи Ямполя, Северска и Выемки в Донецкой области.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Согласно обновленной карте DeepState, враг продвинулся вблизи Ямполя в Краматорском районе, Северска в Бахмутском районе, а также возле поселка Выемка, входящего в Соледарскую городскую громаду Бахмутского района.

Читайте также на портале "Комментарии" — российским оккупантам удалось продвинуться в черте города Покровск и недалеко от Гуляйполя. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствует обновленная карта о ситуации на фронте от мониторингового проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска и дальше сдерживают российские атаки в районе Покровска и Мирнограда. По его словам, ситуация остается очень напряженной, поэтому он лично работает с командирами группировок войск, корпусов, бригад, полков и батальонов, чтобы координировать действия обороны.

Александр Сырский подчеркнул, что бои продолжаются непрерывно. Силы обороны удерживают северную часть Покровска и блокируют попытки противника сформировать новые штурмовые группы. Российские войска пытаются продвинуться в обход городов, однако украинские подразделения активными действиями этому препятствуют. В пределах населенных пунктов воины обороняют определенные рубежи и продолжают наносить противнику потери.

Главнокомандующий подчеркнул, что, несмотря на то, что российская армия не считается с потерями живой силы, украинские командиры сосредоточены на сохранении жизни военных. Во время совещания был уточнен порядок координации, ротации и поддержки подразделений, ведущих поисково-штурмовые действия.



