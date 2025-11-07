Фронт почав зрушуватися одразу у двох областях: подробиці від DeepState

Російські окупаційні війська просунулися у Донецькій та Харківській областях. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляють аналітики моніторингового каналу "DeepState".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Зокрема РФ мала успіхи в районі Приліпки на півночі Харківської області в районі Вовчанська. Також окупанти прокинулися неподалік Володимирівки на Донеччині в районі Добропільського виступу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ворог окупував Павлівку на Запоріжжі, а також просунувся поблизу шести населених пунктів. Про це йдеться у звіті моніторингового аналітичного проекту DeepState.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у жовтні російські війська захопили 267 кв. км української території, що майже не відрізняється від показників вересня. Найпроблемніша ділянка фронту – на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Такі підрахунки наводить український моніторинговий проект DeepState.

Як зазначають аналітики, зайнята окупантами у жовтні територія становить близько 0,04% від усієї площі України. Загалом тепер ворог контролює 19,09% української території.

"У відносному показнику кількість окупованої території зросла на 3,1%, а кількість штурмових дій на 2,3%", — зазначили у DeepState.

Найбільше просування у жовтні агресор мав у районі Новопавлівки-Гуляйполя: на цю ділянку припадає 69% територій, окупованих протягом місяця, та всього 16% штурмових дій. На Покровському напрямі інтенсивність російських атак загалом залишалася тому ж рівні, що у вересні, але в Лиманському відрізку — навіть впала. Дещо наростили росіяни свою активність у районі Костянтинівки, а також на Харківському напрямку — ділянку від Козачої Лопані до Дворічанського.



