Фронт начал сдвигаться сразу в двух областях: подробности от DeepState
commentss НОВОСТИ Все новости



DeepState фиксирует, что российские оккупанты имели успехи в Донецкой и Харьковской областях

7 ноября 2025, 12:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают аналитики мониторингового канала "DeepState".



Российские войска. Фото: из открытых источников

В частности, РФ имела успехи в районе Прилепки на севере Харьковской области в районе Волчанска. Также оккупанты проснулись неподалеку Владимировки в Донецкой области в районе Добропольского выступа.

Читайте также на портале "Комментарии" — враг оккупировал Павловку в Запорожской области, а также продвинулся вблизи шести населенных пунктов. Об этом говорится в отчете мониторингового аналитического проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – в октябре российские войска захватили 267 кв км украинской территории, что почти не отличается от показателей сентября. Самый проблемный участок фронта – на Днепропетровщине и Запорожье. Такие подсчеты приводит украинский мониторинговый проект DeepState. 

Как отмечают аналитики, занятая оккупантами в октябре территория составляет около 0,04% от всей площади Украины. В целом же теперь враг контролирует 19,09% украинской территории. 

"В относительном показателе количество оккупированной территории выросло на 3,1%, а количество штурмовых действий на 2,3%", — отметили в DeepState.  

Наибольшее продвижение в октябре агрессор имел в районе Новопавловки-Гуляйполя: на этот участок приходится 69% территорий, оккупированных в течение месяца, и всего 16% штурмовых действий. На Покровском направлении интенсивность российских атак в целом оставалась на том же уровне, что и в сентябре, а на Лиманском отрезке — даже упала. Немного нарастили россияне свою активность в районе Константиновки, а также на Харьковском направлении — участок от Казачьей Лопани до Двуречанского.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22716
