Фронт начал трещать не только на Донетчине: DeepState показал новые оккупированные территории

Враг оккупировал Павловку в Запорожской области, а также продвинулся вблизи шести населенных пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете мониторингового аналитического проекта DeepState.

Наступление России. Фото: DeepState

"Враг оккупировал Павловку, а также продвинулся вблизи Балагана (Донецкой обл.), Удачного (Донецкой обл.), Ступочков (Донецкой обл.), в Плавнях (Запорожская обл.), Приморском (Запорожская обл.) и Успеновке (Запорожская обл.)", – говорится в материале DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продвинулись в Харьковской области, а также в агломерации Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – в октябре российские войска захватили 267 кв км украинской территории, что почти не отличается от показателей сентября. Самый проблемный участок фронта – на Днепропетровщине и Запорожье. Такие подсчеты приводит украинский мониторинговый проект DeepState.

Как отмечают аналитики, занятая оккупантами в октябре территория составляет около 0,04% от всей площади Украины. В целом же теперь враг контролирует 19,09% украинской территории.

"В относительном показателе количество оккупированной территории выросло на 3,1%, а количество штурмовых действий на 2,3%", — отметили в DeepState.

Наибольшее продвижение в октябре агрессор имел в районе Новопавловки-Гуляйполя: на этот участок приходится 69% территорий, оккупированных в течение месяца, и всего 16% штурмовых действий. На Покровском направлении интенсивность российских атак в целом оставалась на том же уровне, что и в сентябре, а на Лиманском отрезке — даже упала. Немного нарастили россияне свою активность в районе Константиновки, а также на Харьковском направлении — участок от Казачьей Лопани до Двуречанского.



