Головна Новини Суспільство Війна з Росією Фронт почав тріщати не лише на Донеччині: DeepState показав нові окуповані території
commentss НОВИНИ Всі новини

Фронт почав тріщати не лише на Донеччині: DeepState показав нові окуповані території

У DeepState зафіксували, що ворог окупував Павлівку Запорізької області

6 листопада 2025, 15:03
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ворог окупував Павлівку на Запоріжжі, а також просунувся поблизу шести населених пунктів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті моніторингового аналітичного проекту DeepState.

Фронт почав тріщати не лише на Донеччині: DeepState показав нові окуповані території

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Ворог окупував Павлівку, а також просунувся поблизу Балагану (Донецької обл.), Удачного (Донецької обл.), Ступочків (Донецької обл.), в Плавнях (Запорізька обл.), Приморському (Запорізька обл.) та Успенівці (Запорізька обл.)", – йдеться у матеріалі DeepState.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупаційні війська просунулися в Харківській області, а також в агломерації Покровська. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту DeepState.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у жовтні російські війська захопили 267 кв. км української території, що майже не відрізняється від показників вересня. Найпроблемніша ділянка фронту – на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Такі підрахунки наводить український моніторинговий проект DeepState.

Як зазначають аналітики, зайнята окупантами у жовтні територія становить близько 0,04% від усієї площі України. Загалом тепер ворог контролює 19,09% української території.

"У відносному показнику кількість окупованої території зросла на 3,1%, а кількість штурмових дій на 2,3%", — зазначили у DeepState.

Найбільше просування у жовтні агресор мав у районі Новопавлівки-Гуляйполя: на цю ділянку припадає 69% територій, окупованих протягом місяця, та всього 16% штурмових дій. На Покровському напрямі інтенсивність російських атак загалом залишалася тому ж рівні, що у вересні, але в Лиманському відрізку — навіть впала. Дещо наростили росіяни свою активність у районі Костянтинівки, а також на Харківському напрямку — ділянку від Козачої Лопані до Дворічанського.




Джерело: https://deepstatemap.live/?fbclid=IwY2xjawN5bpZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFaNmNzMmpza1NNSXBENW5Zc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHiKhNe0aq1azF2bnfRvX0-d3Lx3TO4CfITTwiKpi9RSaW5wjobb2CTx5W6Kd_aem_WAxeNYhPfiROcAm37Uv5dQ#13/47.7900469/36.4014106
