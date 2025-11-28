Фронт під Гуляйполем тріщить: у Силах оборони Півдня зробили заяву

Сили оборони Півдня повідомили, що стабілізували ситуацію біля Гуляйполя у Запорізькій області.

Бої за Гуляйполе. Фото: із відкритих джерел

"У Гуляйполя 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові та механізовані підрозділи стримали наступ та повернули контроль над ситуацією на напрямі", – йдеться у повідомленні захисників.

Військові наголосили, що фронт було стабілізовано.

Читайте також на порталі "Коментарі" — засновник БТ "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний розповів в ефірі "Radio NV", що російські окупанти посилили тиск на фронті.

Він припустив, що, швидше за все, найближчими тижнями основний акцент РФ буде зосереджений саме на Покровсько-Мирноградській ділянці. Натомість, як зазначив аналітик, для Сил оборони стратегічно важливим став і район Гуляйполя у Запорізькій області.

"Поки що ми бачимо, що зміцнюють цю річку, яка йде через Гуляйполе. І очевидно, це буде рубіж, на якому утримуватимуть ворога. Вони акумулюють сили для якоїсь кількості ударів, завдають їх хвилеподібно. І вони продовжуватимуть тиснути. Оскільки їхня стратегічна мета — це прорватися на цьому в . вони прорвуться — вони зможуть цього досягти. Але поки що й близько такого немає", — додав Нарожний.

Також видання "Коментарі" повідомляло – на тлі розмов про мирний процес Росія посилює тиск на фронті. Останнім часом гаряче не лише на Донеччині, а й на Запоріжжі, поблизу Гуляйполя. Чому Україні так важливо утримати міста у Донецькій області та Гуляйполі у Запорізькій? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.



