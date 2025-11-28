Фронт під Гуляйполем тріщить: у Силах оборони Півдня зробили заяву

Рубрики
Кравцев Сергей
Сили оборони Півдня повідомили, що стабілізували ситуацію біля Гуляйполя у Запорізькій області.
Бої за Гуляйполе. Фото: із відкритих джерел
Військові наголосили, що фронт було стабілізовано.
Читайте також на порталі "Коментарі" — засновник БТ "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний розповів в ефірі "Radio NV", що російські окупанти посилили тиск на фронті.
Він припустив, що, швидше за все, найближчими тижнями основний акцент РФ буде зосереджений саме на Покровсько-Мирноградській ділянці. Натомість, як зазначив аналітик, для Сил оборони стратегічно важливим став і район Гуляйполя у Запорізькій області.
Також видання "Коментарі" повідомляло – на тлі розмов про мирний процес Росія посилює тиск на фронті. Останнім часом гаряче не лише на Донеччині, а й на Запоріжжі, поблизу Гуляйполя. Чому Україні так важливо утримати міста у Донецькій області та Гуляйполі у Запорізькій? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.