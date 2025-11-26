Почему Украина держится за города в Донецкой области: что произойдет после потери Гуляйполя

На фоне разговоров о мирном процессе Россия усиливает давление на фронте. В последнее время горячо не только в Донецкой области, но и на Запорожье, вблизи Гуляйполя. Почему Украине так важно удержать города в Донецкой области и Гуляйполе в Запорожской? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Города на Донбассе играют роль такого большого спичечного коробка

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире канала "Киев24", что в крупных городах в Донецкой области для Сил обороны Украины важно как можно больше уничтожить российских оккупантов.

"Из-за численного превосходства россиян, если они берут города, если мы заранее отходим из этих городов, то Донетчина, это, в принципе, равные поля. К северу от Покровска есть три линии обороны. Но, здесь очень важные нюансы — если мы максимально не перемелем россиян в городах, где враг концентрируется, то по полям он "растекается" как вода и потом его остановить очень трудно", — отметил он.

При этом напомнил, что Силы обороны держали Угледар максимально до последнего, сдерживая натиск целой дивизии россиян, а тогда они начали продвигаться и у нас возникло Новопавловское направление. Напомнил и о стремительном продвижении врага после оккупации Авдеевки.

"Поэтому городами и держим, потому что они играют роль такого большого спичечного коробка, в котором мы пытаемся перемолоть врага, чтобы он выдохся и захлебнулся", – акцентировал эксперт.

По его словам, в частности, после оккупации Бахмута некоторые предсказывали падение Часового Яра за считанные дни или недели.

"Но из-за того, что мы прокрутили эту мясорубку, и здесь надо отдать должное нашим воинам, западную часть Часового Яра мы удерживаем до сих пор, а это не дает возможности врагу прорываться дальше к Константиновке", — отметил эксперт.

Потеря Гуляйполя будет равноценной потере Угледара в Донецкой области

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что сложилась крайне опасная ситуация для Запорожского фронта. Именно Гуляйполе является важным город для всего Запорожского фронта. На этом участке россияне уже сосредотачивают немало сил.

"Худший сценарий, если россияне вытеснят нас вплотную к Запорожью. Конечно, сам город они взять не смогут, это слишком большой для них населенный пункт. Но зато они разобьют левый берег артиллерией, КАБами, и мы потеряем Запорожье как город, где еще могло компактно жить много людей. Этого ни в коем случае нельзя допустить", – подчеркнул Свитан.

Эксперт добавил, что переселение такого количества людей – это еще одна серьезная проблема, которую будет сложно решить. Поэтому, по его убеждению, очень важно удерживать рубежи Гуляйполя.

"Гуляйполе – это некий замковый камень фронта. Если мы оттуда отойдем, можно сказать, что фронт начнет двигаться на запад с очень большой скоростью. Удержаться там можно будет где-то лишь в районе Орехово", – объяснил военный эксперт.

Свитан добавил, что потеря Гуляйполя будет равноценной потере Угледара в Донецкой области. Пока Силы обороны удерживали этот город, держалась линия всего южного фронта. После потери Угледара фронт подвинулся сразу на несколько десятков километров.

