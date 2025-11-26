Почему Украина держится за города в Донецкой области: что произойдет после потери Гуляйполя

Рубрики
На фоне разговоров о мирном процессе Россия усиливает давление на фронте. В последнее время горячо не только в Донецкой области, но и на Запорожье, вблизи Гуляйполя. Почему Украине так важно удержать города в Донецкой области и Гуляйполе в Запорожской? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире канала "Киев24", что в крупных городах в Донецкой области для Сил обороны Украины важно как можно больше уничтожить российских оккупантов.
При этом напомнил, что Силы обороны держали Угледар максимально до последнего, сдерживая натиск целой дивизии россиян, а тогда они начали продвигаться и у нас возникло Новопавловское направление. Напомнил и о стремительном продвижении врага после оккупации Авдеевки.
По его словам, в частности, после оккупации Бахмута некоторые предсказывали падение Часового Яра за считанные дни или недели.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что сложилась крайне опасная ситуация для Запорожского фронта. Именно Гуляйполе является важным город для всего Запорожского фронта. На этом участке россияне уже сосредотачивают немало сил.
Эксперт добавил, что переселение такого количества людей – это еще одна серьезная проблема, которую будет сложно решить. Поэтому, по его убеждению, очень важно удерживать рубежи Гуляйполя.
Свитан добавил, что потеря Гуляйполя будет равноценной потере Угледара в Донецкой области. Пока Силы обороны удерживали этот город, держалась линия всего южного фронта. После потери Угледара фронт подвинулся сразу на несколько десятков километров.
