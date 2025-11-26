Чому Україна тримається за міста на Донеччині: що станеться після втрати Гуляйполя

Рубрики
Кравцев Сергей
На тлі розмов про мирний процес Росія посилює тиск на фронті. Останнім часом гаряче не лише на Донеччині, а й на Запоріжжі, поблизу Гуляйполя. Чому Україні так важливо утримати міста у Донецькій області та Гуляйполі у Запорізькій? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив в ефірі каналу "Київ24", що у великих містах Донецької області для Сил оборони України важливо якнайбільше знищити російських окупантів.
При цьому нагадав, що Сили оборони тримали Вугледар максимально до останнього, стримуючи тиск цілої дивізії росіян, а тоді вони почали просуватися і у нас виник Новопавлівський напрямок. Нагадав і про стрімке просування ворога після окупації Авдіївки.
За його словами, зокрема, після окупації Бахмута деякі передбачали падіння Часового Яру за лічені дні чи тижні.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив, що склалася вкрай небезпечна ситуація для Запорізького фронту. Саме Гуляйполе є важливим містом для всього Запорізького фронту. На цій ділянці росіяни вже зосереджують чимало зусиль.
Експерт додав, що переселення такої кількості людей – це ще одна серйозна проблема, яку буде складно вирішити. Тому, на його переконання, дуже важливо утримувати межі Гуляйполя.
Світан додав, що втрата Гуляйполя буде рівноцінною втраті Вугледара на Донеччині. Поки Сили оборони утримували це місто, трималася лінія всього південного фронту. Після втрати Вугледара фронт посунувся одразу на кілька десятків кілометрів.
