Чому Україна тримається за міста на Донеччині: що станеться після втрати Гуляйполя

На тлі розмов про мирний процес Росія посилює тиск на фронті. Останнім часом гаряче не лише на Донеччині, а й на Запоріжжі, поблизу Гуляйполя. Чому Україні так важливо утримати міста у Донецькій області та Гуляйполі у Запорізькій? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Міста на Донбасі відіграють роль такої великої сірникової коробки

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив в ефірі каналу "Київ24", що у великих містах Донецької області для Сил оборони України важливо якнайбільше знищити російських окупантів.

"Через чисельну перевагу росіян, якщо вони беруть міста, якщо ми заздалегідь відходимо з цих міст, то Донеччина, це, в принципі, рівні поля. На північ від Покровська є три лінії оборони. Але, тут дуже важливі нюанси - якщо ми максимально не перемелемо росіян в містах, де ворог концентрується, то по полях він "розтікається" як вода і потім його зупинити дуже важко", — зазначив він.

При цьому нагадав, що Сили оборони тримали Вугледар максимально до останнього, стримуючи тиск цілої дивізії росіян, а тоді вони почали просуватися і у нас виник Новопавлівський напрямок. Нагадав і про стрімке просування ворога після окупації Авдіївки.

"Тому містами і тримаємо, тому що вони відіграють роль такої великої сірникової коробки, в якій ми намагаємося перемолоти ворога, щоб він видихнувся і захлинувся", — наголосив експерт.

За його словами, зокрема, після окупації Бахмута деякі передбачали падіння Часового Яру за лічені дні чи тижні.

"Але через те, що ми прокрутили цю м'ясорубку, і тут треба віддати належне нашим воїнам, західну частину Часового Яру ми утримуємо досі, а це не дає можливості ворогові прориватися далі до Костянтинівки", — зазначив експерт.

Втрата Гуляйполя буде рівноцінною втраті Вугледару на Донеччині

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив, що склалася вкрай небезпечна ситуація для Запорізького фронту. Саме Гуляйполе є важливим містом для всього Запорізького фронту. На цій ділянці росіяни вже зосереджують чимало зусиль.

"Гірший сценарій, якщо росіяни витіснять нас упритул до Запоріжжя. Звичайно, саме місто вони взяти не зможуть, це надто велике для них населене місце. Але вони розіб'ють лівий берег артилерією, КАБами, і ми втратимо Запоріжжя як місто, де ще могло компактно жити багато людей. Цього в жодному разі не можна допустити", – наголосив Світан.

Експерт додав, що переселення такої кількості людей – це ще одна серйозна проблема, яку буде складно вирішити. Тому, на його переконання, дуже важливо утримувати межі Гуляйполя.

"Гуляйполе — це якийсь замковий камінь фронту. Якщо ми звідти відійдемо, можна сказати, що фронт почне рухатися на захід з дуже великою швидкістю. Утриматися там можна буде десь лише в районі Оріхово", — пояснив військовий експерт.

Світан додав, що втрата Гуляйполя буде рівноцінною втраті Вугледара на Донеччині. Поки Сили оборони утримували це місто, трималася лінія всього південного фронту. Після втрати Вугледара фронт посунувся одразу на кілька десятків кілометрів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Лавров зробив нову заяву щодо "мирного плану" Трампа: що готова обговорювати Москва.



