Главная Новости Общество Война с Россией Фронт под Гуляйполем трещит: в Силах обороны Юга сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Фронт под Гуляйполем трещит: в Силах обороны Юга сделали заявление

Возле Гуляйполя ВСУ сдержали наступление россиян и вернули контроль на направлении

28 ноября 2025, 11:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Силы обороны Юга сообщили, что стабилизировали ситуацию возле Гуляйполя в Запорожской области.

Фронт под Гуляйполем трещит: в Силах обороны Юга сделали заявление

Бои за Гуляйполе. Фото: из открытых источников

"У Гуляйполя 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении", – говорится в сообщении защитников.

Военные подчеркнули, что фронт был стабилизирован.

Читайте также на портале "Комментарии" — основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный рассказал в эфире "Radio NV", что российские оккупанты усилили давление на фронте.

Он предположил, что скорее всего, в ближайшие недели основной акцент РФ будет сосредоточен именно на Покровско-Мирноградском участке. В то же время, как отметил аналитик, для Сил обороны стратегически важным стал и район Гуляйполя в Запорожской области. 

"Пока что мы видим, что укрепляют эту реку, которая идет через Гуляйполе. И очевидно, это будет рубеж, на котором будут удерживать врага. Они аккумулируют силы для какого-то количества ударов, наносят их волнообразно. И они будут продолжать давить. Поскольку их стратегическая цель — это прорваться на этом участке фронта и нарушить нашу логистику на Донбасс. Если они прорвутся – они смогут этого достичь. Но пока и близко такого нет", — добавил Нарожный.

Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне разговоров о мирном процессе Россия усиливает давление на фронте. В последнее время горячо не только в Донецкой области, но и на Запорожье, вблизи Гуляйполя. Почему Украине так важно удержать города в Донецкой области и Гуляйполе в Запорожской? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.




Источник: https://t.me/SJTF_Odes/13420
