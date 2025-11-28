Фронт под Гуляйполем трещит: в Силах обороны Юга сделали заявление

Силы обороны Юга сообщили, что стабилизировали ситуацию возле Гуляйполя в Запорожской области.

Бои за Гуляйполе. Фото: из открытых источников

"У Гуляйполя 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении", – говорится в сообщении защитников.

Военные подчеркнули, что фронт был стабилизирован.

Читайте также на портале "Комментарии" — основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный рассказал в эфире "Radio NV", что российские оккупанты усилили давление на фронте.

Он предположил, что скорее всего, в ближайшие недели основной акцент РФ будет сосредоточен именно на Покровско-Мирноградском участке. В то же время, как отметил аналитик, для Сил обороны стратегически важным стал и район Гуляйполя в Запорожской области.

"Пока что мы видим, что укрепляют эту реку, которая идет через Гуляйполе. И очевидно, это будет рубеж, на котором будут удерживать врага. Они аккумулируют силы для какого-то количества ударов, наносят их волнообразно. И они будут продолжать давить. Поскольку их стратегическая цель — это прорваться на этом участке фронта и нарушить нашу логистику на Донбасс. Если они прорвутся – они смогут этого достичь. Но пока и близко такого нет", — добавил Нарожный.

