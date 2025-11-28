Фронт под Гуляйполем трещит: в Силах обороны Юга сделали заявление

Рубрики
Кравцев Сергей
Силы обороны Юга сообщили, что стабилизировали ситуацию возле Гуляйполя в Запорожской области.
Бои за Гуляйполе. Фото: из открытых источников
Военные подчеркнули, что фронт был стабилизирован.
Он предположил, что скорее всего, в ближайшие недели основной акцент РФ будет сосредоточен именно на Покровско-Мирноградском участке. В то же время, как отметил аналитик, для Сил обороны стратегически важным стал и район Гуляйполя в Запорожской области.
