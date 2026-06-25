Фіцо оголосив свій план закінчення війни в Україні: назвав його єдиним можливим

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що повномасштабна війна Росії проти України не має військового вирішення і може завершитися лише за столом переговорів. За його словами, Європейський Союз має підтримувати виключно мирні ініціативи щодо війни в Україні.

Роберт Фіцо. Фото з відкритих джерел

Роберт Фіцо під час Конференції з питань відновлення України у Гданську заявив, що Європейський Союз має активніше підтримувати мирні ініціативи для закінчення війни. За його словами, лише мирні переговори можуть покласти край протистоянню РФ проти України.

"Я вважаю, що ЄС має підтримувати ініціативи миру. Ця руйнівна війна не має військового рішення і може припинитися лише за столом перемовин", — сказав Фіцо.

Водночас він наголосив, що для Словаччини ключовим орієнтиром залишається міжнародне право та принципи Статуту ООН. Фіцо заявив, що Братислава підтримує дипломатичні зусилля, які могли б привести до припинення бойових дій.

"Для Словаччини немає найкращої альтернативи, ніж повна повага до міжнародного права, яке базується на ключових положеннях Хартії ООН. Тому наш уряд закликає завжди до більших дипломатичних зусиль", — додав Фіцо.

Словацький прем’єр також звернув увагу на зв’язок між безпекою та майбутнім відновленням України. На його думку, без зупинки війни буде складно забезпечити повноцінне відновлення держави, розвиток демократії та реалізацію довгострокових економічних проєктів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США озвучили позицію Путіна та заявили, що Кремль не готовий до переговорів щодо завершення війни.

Також "Коментарі" писали про канцлера Німеччини Мерца, який надіслав повідомлення Росії, де озвучив Путіну три умови щодо України.