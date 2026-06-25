Фицо объявил свой план окончания войны в Украине: назвал его единственным возможным

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Slava Kot
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у полномасштабной войны России против Украины нет военного решения и она может завершиться только за столом переговоров. По его словам, Европейский Союз должен поддерживать исключительно мирные инициативы по войне в Украине.
Роберт Фицо. Фото из открытых источников
Роберт Фицо во время Конференции по восстановлению Украины в Гданьске заявил, что Европейский Союз должен активнее поддерживать мирные инициативы для окончания войны. По его словам, только мирные переговоры могут положить конец противостоянию РФ против Украины.
В то же время, он отметил, что для Словакии ключевым ориентиром остается международное право и принципы Устава ООН. Фицо заявил, что Братислава поддерживает дипломатические усилия, которые могли бы привести к прекращению боевых действий.
Словацкий премьер также обратил внимание на связь между безопасностью и будущим обновлением Украины. По его мнению, без остановки войны будет сложно обеспечить полноценное восстановление государства, развитие демократии и реализацию долгосрочных экономических проектов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США озвучили позицию Путина и заявили, что Кремль не готов к переговорам по завершению войны.
Также "Комментарии" писали о канцлере Германии Мерце, который направил сообщение России, где озвучил Путину три условия по Украине.