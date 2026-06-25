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Фицо объявил свой план окончания войны в Украине: назвал его единственным возможным

Роберт Фицо заявил, что война России против Украины не имеет военного решения

25 июня 2026, 15:17
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Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у полномасштабной войны России против Украины нет военного решения и она может завершиться только за столом переговоров. По его словам, Европейский Союз должен поддерживать исключительно мирные инициативы по войне в Украине.

Фицо объявил свой план окончания войны в Украине: назвал его единственным возможным

Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо во время Конференции по восстановлению Украины в Гданьске заявил, что Европейский Союз должен активнее поддерживать мирные инициативы для окончания войны. По его словам, только мирные переговоры могут положить конец противостоянию РФ против Украины.

"Я считаю, что ЕС должен поддерживать инициативы мира. У этой разрушительной войны нет военного решения и может прекратиться только за столом переговоров", — сказал Фицо.

В то же время, он отметил, что для Словакии ключевым ориентиром остается международное право и принципы Устава ООН. Фицо заявил, что Братислава поддерживает дипломатические усилия, которые могли бы привести к прекращению боевых действий.

"Для Словакии нет лучшей альтернативы, чем полное уважение к международному праву, которое базируется на ключевых положениях Хартии ООН. Поэтому наше правительство призывает всегда к большим дипломатическим усилиям", — добавил Фицо.

Словацкий премьер также обратил внимание на связь между безопасностью и будущим обновлением Украины. По его мнению, без остановки войны будет сложно обеспечить полноценное восстановление государства, развитие демократии и реализацию долгосрочных экономических проектов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США озвучили позицию Путина и заявили, что Кремль не готов к переговорам по завершению войны.

Также "Комментарии" писали о канцлере Германии Мерце, который направил сообщение России, где озвучил Путину три условия по Украине.



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Источник: https://t.me/novynylive/203010
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