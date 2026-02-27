Федоров розкрив "больову точку" РФ: що підриває здатність ворога вести війну

Країна-агресор наростила експорт сирої нафти для того, щоб отримати більше грошей та покрити дефіцит бюджету через війну. Тому важливо обмежувати її нафтову переробку та тиснути на "тіньовий флот". Як передає портал "Коментарі", про це Міністр оборони України Михайло Федоров заявив на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяці роботи оновленої команди Міноборони.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

"Команда Міноборони активно включається в економічну війну. Завдання — працювати над блокуванням російського "тіньового флоту". Взялися за це як за системний проект, де є велика відповідальна команда та експертиза", — зазначив міністр.

Михайло Федоров додав, що Міноборони активно працюватиме над обмеженням переробки нафти в РФ та над іншими важливими напрямками.

Міністр додав, що вже розпочато співпрацю з українськими та міжнародними інститутами, НУО та службами, щоб об'єднати їх навколо спільної мети.

"Росія з конвеєра одразу запускає по нам ракети. Тому вони збільшили експорт сирої нафти — їм потрібен "кеш". У них зростає дефіцит бюджету. Тому нам потрібно тиснути далі, бо ми підходимо до больової точки", — наголосив Федоров.

Читайте також на порталі "Коментарі" – Михайло Федоров представив стратегічний план дій на фронті, що складається із трьох ключових цілей. Своє бачення глава Міноборони виклав у себе в соцмережах.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Київ обговорює створення спільних консорціумів із партнерами, щоб прискорити виробництво протибалістичних ракет. Українські оборонні компанії також можуть самостійно виробляти таку зброю. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров на зустрічі із представниками мас-медіа, присвяченої першому місяці роботи оновленої команди Міноборони.



