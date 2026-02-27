Федоров раскрыл "болевую точку" РФ: что подрывает способность врага вести войну

Страна-агрессор нарастила экспорт сырой нефти для того, чтобы получить больше денег и покрыть дефицит бюджета из-за войны. Поэтому важно ограничивать ее нефтяную переработку и давить на "теневой флот". Как передает портал "Комментарии", об этом министр обороны Украины Михаил Федоров заявил на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Минобороны.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

"Команда Минобороны активно включается в экономическую войну. Задача — работать над блокированием российского "теневого флота". Взялись за это, как за системный проект, где есть большая ответственная команда и экспертиза", — отметил министр.

Михаил Федоров добавил, что Минобороны будет активно работать над ограничением переработки нефти в РФ и над другими важными направлениями.

Министр добавил, что уже начато сотрудничество с украинскими и международными институтами, НПО и службами, чтобы объединить их вокруг общей цели.

"Россия с конвейера сразу запускает по нам ракеты. Поэтому они увеличили экспорт сырой нефти — им нужен "кэш". У них растет дефицит бюджета. Поэтому нам нужно давить дальше, потому что мы подходим к болевой точке", — акцентировал Федоров.

