Єлець під атакою: палає завод, що працює на оборонку РФ

У місті Єлець Липецької області РФ зафіксовано атаку невідомих безпілотників. Після удару спалахнула пожежа на території заводу АТ "Енергія".

Дронова атака по Липецькій області

За наявною інформацією, підприємство має стратегічне значення. Його продукція широко використовується в різних галузях — оборонній промисловості, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному секторі.

Місцева влада офіційно не надала вичерпних коментарів щодо масштабів ураження, однак кадри з місця події свідчать про серйозну пожежу на промисловому об’єкті.

